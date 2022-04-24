吳岱融鍾淑慧曾夫妻檔拍攝成人電影　再度拍片爆金句雞唔可以亂食

型佬吳岱融在劇集電影，經常演出商界大鱷或黑幫大哥，更留下不少膾炙人口的金句，尤其在《巨輪II》鬧李佳芯「臭雞」，更被網民紛紛Cap圖，之後更誕生了「雞，全部都係雞」搞笑歌曲，想不到吳岱融將「雞」字玩到出神入化，近日在抖音Po出搞笑視頻，講到他試勻各處靚雞，最後還是覺得太太出品最正，而她的太太鍾淑慧更在片尾登場，大曬恩愛外，原來還是夫妻檔吸金的廣告。

吳岱融拍片再爆金句「雞唔可以亂食」。（抖音）

吳岱融太太鍾淑慧，在90年代曾拍過多齣三級片，大膽演出被封為性感女神，而其中的《滅門慘案之孽殺》及《替天行道之殺兄》，更加跟吳岱融情侶檔演出，二人亦假戲真做，擦出愛火，於1995年結婚，婚後育有一子。53歲的鍾淑慧現時主力照顧家庭，間中出來拍劇也屬客串性質純粹過吓戲癮。近日吳岱融在抖音拍攝搞笑視頻，片中他是一位孤獨的覓食家，四出尋找靚雞，但遇上美女投懷送抱，他只是大鬧對方是妖精，最後在家中才吃到最Pure最true的靚雞，此時鍾淑慧徐徐登場，二人相視而笑，恩愛滿瀉，原來是夫妻檔拍攝雞粉廣告，雖然鍾淑慧現時體態變得豐滿，但見到吳岱融一臉幸福樣，的確是令人羨慕。

片中吳岱融四出品嚐靚雞。（抖音）

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