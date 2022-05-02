家燕姐「蝕賣」250件幕前服飾　最不捨「登基衫」：只係着過一次

薛家燕（家燕姐）直播帶貨？冇睇錯！她昨晚（01/5）於網上售賣她從影而來，在幕前穿着過的衣服，非但會將自己珍藏多年且極居意義，總數250年衣服捐出，而且更會以底價$500元「蝕賣」！家燕姐接受《香港01》訪問時表示，這次拍賣所得將會全數捐贈予莒光文化服務，用以幫助受疫情衝擊的劏房戶，別居意義。



家燕姐在《十月初的月光》穿過這一件衣服。（梁碧玲攝）

家燕姐表示，早前家裡裝修，整理衣服時發現實在太多而且大多數只穿過一次，與其放在家中珍藏，倒不如捐出來回饋社會盡一分力。她說：「好多衫都係着一次，好似台慶啲衫，流行經典同埋慈善活動啲衫，登台同埋經典角色啲衫，多到不得了，仲包括《食神》套衫，多到不得了！《食神》套衫我仲加咗大石，摭住啲腰，哈哈哈，仲有呢件登基衫！呢件衫原本冇諗住義賣，因為唔捨得，登基喎，尋晚諗諗吓就決定捐出嚟，將啲旺氣帶畀人哋。」

「登基衫」都拎出嚟義賣。（梁碧玲攝）

她透露，這次義賣總共捐了250套衣服，全數均會以底價$5000港元供大家競標，當中有劇集中穿過的衣服，也有登台跳舞，唱歌時穿過的衣服。家燕姐指着身後的「登基衫」說：「呢件衫我做咗萬幾蚊，而家500蚊呀，真係好抵！等我啲fans開心。件衫個手工都好貴，同埋個意義緊要，就算着出嚟去party，人哋都會嘩一聲，登基喎。」

網上直播帶貨一定會有網民要求主持人試用產品，家燕姐又會不會應網民要求試穿呢？她笑言：「我可以嘅，但係要睇吓我啱唔啱着！我有好多靚衫，但係唔啱着，所以擺喺度係冇用嘅。」如果有人喜歡家燕姐的「香味」，要求穿過後才買呢？家燕姐亦笑言：「佢要返我陣味呀？咁我咪着一着囉，哈哈哈哈，佢認為我陣味咪着一着，應該都香嘅。」

家燕姐在《食神》中出演出穿過的衣服也會拿出來拍賣。（梁碧玲攝）

隨後家燕姐展示了一些自己特別喜愛的衣服，拿起了一件桃紅色低胸短裙的衣服，說：「呢件就係跳舞衫，我都唔記得幾耐，大概係廿幾年前。」之後她又拿起一件白色釘滿七彩珠片的衣服，說：「呢件就係《十月初的月光》，Q姨同Chilam（張智霖）係度唱歌，我喺入面做歌女就係着呢件衫。我仲記得嗰日拗親隻腳。」

每件衣服對家燕姐來說都十分有意義。（梁碧玲攝）

她表示，每套衫都另居意義，而且每次訂造之前，她都會根據出席場合或是角色需要而去訂造，絕不馬虎。她說：「唔一定要低胸嘅，例如《皆大歡喜》多啲顏色，因為要開心，又例如新春開運王就一定係成個利市封咁，登台衫就一定要閃令令。」

這一件是與黎小田一起登台時穿過的衣服。（梁碧玲攝）

問到她最不捨得哪一件衣服，她又拿起一件桃紅色晚裝，說：「呢件係痛一次，我唔知做咩嘉賓同黎小田一齊唱歌，做快樂伙侶嘅衫，好有紀念價值，好唔唔捨得。」家燕姐說，其實「登基衫」也十分不捨得，說：「我諗咗個幾月先捨得賣出去。」