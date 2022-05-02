聲生不息｜節目播出後叫好叫座　致敬翡翠歌星賀台慶

無綫電視節目《聲生不息：港樂季》節目是中國大陸芒果TV與香港無綫電視聯合製作。上週播出第一集後反應良好，叫好聲不斷。

無綫電視節目《聲生不息：港樂季》 (節目截圖)

今日（1日）播放第二集，分由男子隊及女子隊來作賽，由林子祥、李克勤、李健、林曉峰、曾比特、馬賽克樂隊及魔動閃霸對葉蒨文、楊千嬅、李玟、周筆暢、劉惜君、單依純及炎明熹 。男子隊隊長為李克勤，女子隊隊長則為楊千嬅，今集主題為港樂與我的「愉快少年事」，今集用合作舞台形式對賽，由隊長帶領，男女兩隊分別各以3首合唱歌曲對戰。共設三個回合，每個回合完成競演後，現場觀眾即時投票，投票率最高一方獲勝。

由男子隊及女子隊來作賽 (節目截圖)

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今集的聲生不息的比賽方法與以前無綫電視的台慶中「翡翠歌星賀台慶」形式差不多，相信曾為無線藝員的幾位藝人應該很熟悉。

翡翠歌星賀台慶 (資料圖片)

今集的舞台有葉蒨文、李玟、周筆暢 合作《我要你的愛》，林子祥、曾比特合作的《單車》，林曉峰、魔動閃霸、馬賽克樂隊合作的《情人》，楊千嬅、炎明熹合作的《勇》，李克勤、李健合作的《花火》，單依純、劉惜君合作的《來生緣》。

楊千嬅、炎明熹合作的《勇》(節目截圖)

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