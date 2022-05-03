棒棒堂小煜喜迎第2胎「1歲兒卻快測陽性」高燒不退兼患兩個怪病
撰文：聯合新聞網
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楊奇煜（小煜）跟老婆言兒2個月前喜迎第2胎兒子Musha，沒想到1歲多的大兒子Mujo傳出快篩陽性，夫妻試了各種方式餵退燒藥，但Mujo就是不肯吞下去，讓夫妻很是擔憂。
小煜透過經紀人表示Mujo交由家人照顧，休假探視時發現兒子開始發燒，雖未出現流鼻水、咳嗽等其他症狀，以防萬一仍進行快篩，獲知陽性已前往醫院做PCR，等待結果出爐。小煜跟老婆因有接觸到小孩，決定自主隔離，Musha則待在月子中心，沒和家人同住。
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Mujo過去被檢查出患有「蠶豆症」，平時要注意不能碰樟腦丸、不能吃蠶豆，後來又罹患異位性皮膚炎，小煜幾乎周周帶著兒子赴診所報到，希望能夠控制皮膚發炎的狀況，他跟老婆也非常謹慎替兒子挑選生活用品，就是不忍見到兒子受苦。
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