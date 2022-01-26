《權力遊戲》男星狠評真人版《雪姑七友》：拍小矮人是過時的思維

迪士尼近年不時將旗下經典動畫改成真人版電影，而最新一部真人版電影就是《雪姑七友》，電影將由《心跳500天》（500 Days of Summer）美國導演Marc Webb執導，金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角Rachel Zegler、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）及Andrew Burnap主演。可是近日《權力遊戲》（Game of Thrones）艾美獎得主Peter Dinklage炮轟仍未開拍的真人版是「他X的倒退」。



真人版電影《雪姑七友》是改編1937年推出的同名動畫電影。（《雪姑七友》劇照）

Peter Dinklage早前在喜劇男星Marc Maron主持的Podcast節目中談到《雪姑七友》真人版的選角爭議，他表示：「確實是沒有冒犯任何人的意思，但他們非常自豪地選了一位拉丁裔的女演員擔任白雪公主時，我感到有點驚人。」他續指出：「可是你仍然在講『白雪公主與七個小矮人』的故事，你為何不後退一步檢視自己在做甚麼，這對我來說毫無意義。」

Rachel Zegler是美籍混血女星，父親是波蘭裔，而母親則是哥倫比亞拉丁裔，她早前憑《西城故事》獲得金球獎。（《西城故事》劇照）

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Peter Dinklage愈講愈嬲：「你們在某些地方的做法是進步的，但在另一方面，你們仍然在製作七個小矮人住在山洞內的故事，那是一個他X的倒退的故事。難道我為這種事情發聲還不夠嗎？我想是我的聲音不夠大。」他認為《雪姑七友》過去對小矮人的描繪，放在現今社會更凸顯刻版印象。

據了解，真人版《雪姑七友》將在今年開拍。（《雪姑七友》劇照）

Peter Dinklage的言論被傳媒廣泛報道後，迪士尼的發言人隨即透過《The Hollywood Reporter》發表聲明：「為了避免強化原版動畫電影的刻板印象，我們對這七個角色探取了不同的演繹方法，並一直跟侏儒症族群的成員商討。在經過漫長的籌備期後將進入製作階段，我們期待分享更多關於電影的訊息。」