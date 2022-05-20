余詠珊幫開電視搞新選秀節目《就是青春》　已經有絕招同聲夢對撼

前無綫電視（TVB）高層余詠珊在離開前曾打造音樂選秀節目《聲夢傳奇》，《聲夢傳奇》是近年TVB得意之作，亦是收視的保證，節目捧紅了炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等女生，為TVB挽回不少人氣，於是TVB火速再開拍《聲夢傳奇2》。

余詠珊承認自己做得唔夠好。（陳順禎攝）

最近數年香港都很流行選秀節目，節目形式與韓國的明星育成計劃很像，都是透過不停的訓練及表演來選出最有可能成為明日之星的人。可惜在余詠珊開完《聲夢傳奇》這個舞台後便離開了TVB，轉投開電視，余詠珊與老公何哲圖（Herman）離開TVB後成立了新公司「星演國際有限公司」，與開電視合作繼續打造選秀節目《就是青春 YOUNIVERSE》。

余詠珊與老公何哲圖（Herman）。（攝影：周倪瑩）

《就是青春》已經公開招募學員，據說已經招募各方人才來參選，開電視亦為隆重其事不惜工本，以百萬打造宿舍予學員。學員們需要一同在宿舍內生活，一同接受訓練及淘汰，融入集體生活，模式與韓國的節目差不多。節目組更特意請來巨星當導師，據說有張天賦、鄭欣宜、陳柏宇、鄭伊健、關心妍及Tyson Yoshi等人。

《就是青春》搵正能量新人。（影片截圖）

據悉，節目組已經有絕招與TVB的炎明熹對撼，18歲的洪韻騏唱功了得，實力可與炎明熹媲美，已經率先獲安排唱主題曲，而另一名絕招是黃思瀗（Jeremy），這位年紀只有15歲的小男生被Herman讚是潛力股。

Gigi曾大方回應大家一齊加油，又認為多一個選擇是好事。（葉志康攝）

同場加映：棒棒堂香港搞演唱會遇上疫情 錯過十五週年粉絲要再等

點擊下圖睇下棒棒堂成員近況：