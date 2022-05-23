聲生不息｜林曉峰唱《今生今世》向哥哥致敬　勁到連林子祥都大讚

無綫電視（TVB）節目《聲生不息》昨日（22日）已經播到第五集，今集主題為港樂與我的「一生所愛」，今集的舞台有打頭陣林子祥演繹的《我愛你》；曾比特演繹的《夢中人》；單依純演繹的《三人遊》；馬賽克樂隊演繹的《夢裏藍天》；葉蒨文演繹的《憑著愛》；林曉峰演繹的《今生今世》；楊千嬅演繹的《Baby Song》及李健演繹的《深愛著你》。

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今集主持有王祖藍、林曉峰（阿Lo）及周筆暢，林曉峰除了當主持外，亦有一個舞台，演繹張國榮（哥哥）的《今生今世》。阿Lo主要為一名演員，並不是一位正式的歌手，在《聲生不息》中一直被網民批評仔並不是一位專業歌手，未夠資格站上《聲生不息》的舞台，而昨日（22日）的《聲生不息》阿Lo在演繹哥哥的《今生今世》時的認真，阿Lo更憶起過去他與哥哥在電影上的合作，真情流露地向哥哥致敬。林曉峰唱畢後連在後台的林子祥都不禁對他讚賞起來：「個個都話佢唔係歌星，佢呢首歌擺咗好多感情，真係唱到入心入肺。」

今集主持有王祖藍、林曉峰（阿Lo）及周筆暢 (節目截圖)

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