余德丞去踢波網民憂再出事　留言叫大家放心：艾歷臣英超場場正選

余德丞（Dickson）本月初突然宣布離開TVB之後密密接job，不但在商台與Do姐鄭裕玲齊齊主持《口水多過浪花》外，又亮相NowTV為足球賽事擔任旁述，工作機會隨時比起TVB時期還要多。Dickson亦努力轉型成為一名YouTuber積極拍片分享日常生活，日前他拍片公開自己疫情之後第一次去足球場踢波的片段，不過卻惹來不少網民擔心他的身體狀況，希望他量力而為。



余德丞一直是足球發燒友。（Instagram：@yuduck）

Dickson在影片中表示自己非常享受在球場上自由奔放的感覺，因此自疫情後首次再踏足足球場，令他感到份外興奮：「以前小學陣，就鍾意踢硬地，人大咗怕受傷，而家連真草都唔踢，只係敢踢仿真草。不過咁多位足球友，對於大家成日踢嘅仿真草足球場，有冇共鳴呢？ 」

余德丞拍片公開自己疫情之後第一次去足球場踢波的片段。（YouTube：余德丞 Dickson Yu）

有不少網民好擔心Dickson去踢波會再出事。（YouTube：余德丞 Dickson Yu）

Dickson於四年前踢足球時因心律不正突然昏迷，隨即被送入ICU搶救一度有生命危險而引起全城轟動，雖然之後Dickson已經完全康復回復正常生活，但依然有不少網民見到他在影片中踢波時喘氣，擔心他做劇烈運動會再出事：「雖然已經冇事，但係都小心啲，量力而為」、「唔係掛？你仲夠膽踢波？ 轉玩其他運動吧啦！」Dickson留言叫大家大可放心，又以曾在2021年歐國盃賽事上因突然心臟停止暈倒的丹麥足球員艾歷臣為例子：「唔洗擔心，艾歷臣依家英超場場正選都得！」

Dickson叫大家可以放心。（Instagram：@yuduck）

艾歷臣去年在歐國盃賽事上突然心臟停止暈倒，一度有生命危險。（路透社）

艾歷臣事後接受心臟除顫器植入手術，術後情況良好，現已重返英超作賽。（Getty Images）

余德丞離巢後亮相Now TV講波 講感受曝光跑馬地豪宅與郭富城為鄰