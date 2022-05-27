尋人記2｜志文過了30年平淡生活　原來差點誤入歧途幸好有一個人

無綫電視（TVB）的節目《尋人記》上一輯的迴響十分大，很多網民都極力讚好，所以TVB於今年再次推出《尋人記2》，繼續尋訪八、九十年代的新聞主角。上星期播出頭兩集反應已經很好，安仔的出現令大家對投訴王這個名字的回憶都回來了。

承接著去年第一輯的好收視，今輯繼續由方東昇帶領黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷鍥尋找昔日新聞人物 (節目截圖)

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昨日（26日）播出第二個單元，故事的主角是出現在1993的新聞主角「志文」，志文當年只有10歲，不喜歡回家的他每天都會在街上徘徊至晚上10時才回家。因為家庭的問題令他寧願留在街上、到托管中心、在社區中心，志文很喜歡留在托管中心，因為托管中心裡有他在家庭裡得不到的東西。

1993年的志文 (節目截圖)

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當年的新聞報道後，近30年已經沒有他的消息，方東昇先在網上尋找資料，然後帶著隊友們到柴灣尋訪志文，最後在附近麵店找到志文。志文開始講述自己的近況，因為從小喜歡吃，所以最後工作也離不開飲食．而志文表示在成長過程中，曾經迷失過還差點誤入歧途，志文表示幸好有托管中心的黃sir，是黃sir令到志文重新做人，才能成就今天的志文。

30年後的志文 (節目截圖)

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節目組安排了黃sir出現，志文見到黃sir都大吃一驚，節目組亦安排志文與黃sir一同回顧以前的新聞短片，一條短片兩個感受，在志文眼中這只是平常事，因為這就是他的人生；而在黃sir眼中，就覺得很心酸，百般滋味在心頭，一個10歲的小孩到底在經歷什麼。

節目組安排了黃sir出現 (節目截圖)

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