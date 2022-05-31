麥皓兒拍TVB新劇遇不專業收音師疑被非禮　公開惡行獲男友力撐

香港藝人麥皓兒（Cayley）於2007年參加《香港小姐競選》而出道，後加入無綫電視（TVB），於TVB拍攝過不少的劇集，亦當過主持，可以稱得上是一個多元化的藝人。

麥皓兒

昨日（30日）Cayley在社交平台的限時動態上載了一篇文字而且語氣帶點嚴肅表示絕不啞忍，Cayley近日正在拍攝TVB新劇《下流上車族》，在拍攝的時遇上不專業的收音師。Cayley表示：「收音師在沒有知會下，突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙將收音咪插落我腰下再較下的位置，左右來回移動，頓時令我感到非常驚訝不安，很不舒服。」Cayley表示自己在反應過來後已經立刻說自己安裝收音咪便可，並馬上在收音師手上搶回收音咪，Cayle認為收音師已經涉及非禮的行為，而且當時的態度亦不友善，所以決定要公開收音師的名字與行為。

麥皓兒近日正在拍攝TVB新劇《下流上車族》，在拍攝的時遇上不專業的收音師 (ig@makhoyee_cayley)

Cayley亦表示已經向監製訴說事件，並且會作出跟進，而事後亦有不少藝員同事慰問她，大家都支持Cayley要公開事件，令大家關注，以免再次發生這類事件。而Cayley男友邱梓謙（Adrien）亦表示支持Cayley勇敢說出來，Adrien直斥今次事件非常過份。

麥皓兒長篇文章細訴東昤發生什麼事情 (ig@makhoyee_cayley)

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