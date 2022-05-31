《冥冥之中》開播負評多　栢天男話故仔有鋪陳：要繼續睇落去

藝人栢天男（Adam）今（31日）出席黃Viu首開拍的原創劇《她和她的戀愛小動作》，在劇中其飾演一位被認證的超級靚仔，相當符合他的高大外型。而Adam新作《冥冥之中》亦已開播，不過首集就多多負評，但他則表示劇集是有許多層次，叫觀眾一定要看下去。

一眾主要演員出席開鏡拜神儀式。（粱碧玲攝）

《冥冥之中》近日播出負評多多，不少網友覺得拍攝的畫面質感差勁，過場奇怪﹑劇情散亂等，令人大失所望。在訪問中被問到有沒有留意劇集播出，Adam就表示：「我點會唔留意啫，其實我趕返屋企追到最尾個Part，因為我未睇過佢剪接﹑有音樂效果加晒喺到，我覺得幾好睇嘅。」再追問到網上負評連連，他就表示要耐心看：「呢個故仔有佢嘅少少鋪陳，同埋一定要睇晒。導演佢同我講個構思嘅時候，都已經話有好多層次。咁做咗第一集而已，啱啱開始個故仔，一定要繼續睇落去，會十集發生一件大事，十集再發生一件大事，到尾個度你真係估唔到個結局，導演都話呢個要睇幾次。」

Adam表示《冥冥之中》有好多層次感，叫大家睇落去。（粱碧玲攝）

劇集因為有久未拍劇的郭羨妮（Sonija）助陣而引起許多話題，被問道同Sonija合作感覺如何，Adam有讚無彈：「非常好，Sonija之前睇過佢嘅電視劇﹑電影又有，佢好nice nice，去到現場佢唔會當自己係前輩，一齊玩一齊做好佢，同佢合作非常開心。」另外，一向拍電影居多的Adam，問道喜歡拍電影還是電視劇時，他就表示：「我哋演員邊有得揀，有咩拍咩。我覺得拍電影有佢嘅深度，有陣時拍電視劇你冇可能去到某啲位，即始終要入屋係要保留少少嘅，我覺得電視劇學到中文會好啲，電影個方面深入啲唔同嘅層次。」

Adam表示同郭羨妮合作好開心。（粱碧玲攝）