陳嘉慧與Lincoln@天堂鳥連續合作　日對夜對撻著疑透過IG傳情

香港藝人陳嘉慧（Erica）於2016年時仍然在日本升學，Erica與朋友回港參與無綫電視（TVB）的臨時演員招募，為劇集《溏心風暴3》客串，而於2017年Erica決定放棄到日本升學留在香港發展，繼而加入TVB的藝員訓練班而出道。Erica畢業後參演TVB的劇集，去年更以女主角擔正《愛上我的衰神》。

（《愛上我的衰神》截圖）

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近日有傳Erica在街上拖著一名男生，而該名男生原來是許俊豪（Lincoln），Erica與Lincoln去年一同參演《愛上我的衰神》而撻著，Lincoln加入TVB 前是前香港唱跳組合BOP天堂鳥的成員，因為有成員決定暫別娛樂圈而解散，Lincoln與另一名成員葉泓聲（Gordon）則與TVB簽約並發展。

許俊豪（Lincoln） (lincolnhhui)

據悉二人撻著是當初正在拍攝《愛上我的衰神》，而Erica當時剛剛與圈外男友分手，而Lincoln對Erica照顧得無微不至，Lincoln又會投其所好，二人一拍即合，隨即墮入愛河。二人拍完《愛上我的衰神》後亦一同為《法證先鋒V》開工，現在亦一同拍攝《你好，我的大夫》，二人又可以日對夜對，感情更進一步。

Erica疑與Lincoln ig傳情（001ericackw）

二人除了被目擊不避嫌拍拖外，亦疑似在社交平台上傳情。除了閒時會在網上發佈歌曲寄愛意外，亦在社交平台發佈同樣背景的照片，眼利的網民留意到二人手中的飲品應屬同一間店，疑似一同出遊，而早前Erica生日Lincoln則未有見影，未知是以當日因為工作而暫時分開一天呢。

Erica生日Lincoln則未有見影（001ericackw）

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