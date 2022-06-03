肉類分割員威威玩快問快答 寧願要多粉絲好過多錢

肉類分割員劉宋威（威威）自上月被稱為「豬肉AK」而爆紅後，瞬間新增了不少粉絲，更有人為了要見威威一面，「山長水遠」都要走到荃灣「朝聖」，而「豬肉AK」在爆紅後已經有不少贊助商及廣告商找上門邀請他拍廣告。

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上月底，「豬肉AK」的個人網上平台瞬速成立，有傳幕後團隊為「豬肉AK」的母公司建華集團，更有附近的商場為他開一個見面會，令「豬肉AK」風頭一時無兩。

荃灣豬肉檔AK「肉類分割員」劉宋威（阿威）生日會詳情。（Facebook截圖）

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昨日（2日）「豬肉AK」影片平台上載了一段短片，是近期很流行的二選一的快問快答，令更多「威威豬」（粉絲名稱）了解他多一點。短短一分多鐘的短片「豬肉AK」已經回答了十多個問題，包括有：他喜歡的食物、飲品、髮型等問題，其中有問題問到他寧願分割多隻豬還是與多個「威威豬」合照，「豬肉AK」回答是與多個「威威豬」合照，相信已經「冧死」一班「威威豬」。而短片上載數小時已經有6千多次觀看，可以看到他的人氣一直上升，更有很多「威威豬」留言覺得「豬肉AK」帶絡她很多歡樂、亦有「威威豬」表不喜歡他的不做作。

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