「兩餸飯Ali」突襲現身　「豬肉AK」、「賣魚MC」爆紅後又一新貴

今個月初在街市出現一名豬肉分割員外貌酷似香港人氣組合MIRROR成員AK後，「豬肉AK」劉宋威（威威）一夜爆紅後吸引到不少女粉絲前往肉檔一睹風采，威威亦立即開設社交平台與廣大的粉絲交流。而廣大的網民不停穿梭各個街市尋找下一個翻版明星，最近在網絡上爆紅的另一名「街市新貴」是在葵盛街市海鮮檔工作的「賣魚MC」，外貌除了似MC張天賦外亦有人說他與MIRROR另一名成員Alton十分相似，賣魚MC表示自己其實誰也不像，只是網民的熱烈高捧。有網民誓不罷休，話要集齊十二位紅人，組合成「街市MIRROR」並已經改好組合名叫「Supermarket」。

兩餸飯Ali (網上圖片)

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近日網上再流傳另一位新貴，今次被廣泛流傳的是位女生，網民是在賣兩餸飯的店舖發現的，而且形容她外貌酷似李佳芯（Ali），所以稱呼她為「兩餸飯Ali」。兩餸飯Ali被網民公開後，瞬間在自己的社交平台回應：「唔係成日返鋪頭，但係竟然都比人影到。」直接承認兩餸飯Ali就是本尊，而她亦在社交平台表示若一早知道便打扮得好一點。不少素人在社交平台中被翻找出來就秒變成熱爆紅人，未知下一個會否就是正在閱讀的你。

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同場加映：MC張天賦與黃偉文合作《小心地滑》 大受好評後再次合作試新曲風

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