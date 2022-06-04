「怪鄰居」半夜尖叫拍門自言自語　《東張西望》追訪揭背後原因

《東張西望》今日（6月4日）一集講及有一位住在公屋的住戶投訴受到鄰居滋擾。這位區小姐表示，她住在一棟由長者宿舍改建的公屋單位內，而這些公屋需要共用廁所和廚房。起初入住時覺得鄰居都沒有什麼大問題，但後來才發現某一位鄰居經常會經常於半夜時分大叫「啊、喂！」有時還會用力拍門、踢門，令她覺得恐怖。



區小姐（圖左）投訴受到鄰居滋擾。（《東張西望》截圖）

區小姐在《東張西望》說：「佢半夜會不停講嘢，鬧交，直到今日已經三年幾啦。佢鍾意幾點大叫就大叫，經常半夜唔瞓覺行嚟行去，突然間單字咁大叫：『啊、喂！』之類。」從節目中播出的短片可見，這位節目中稱為「怪鄰居」的小姐還會自言自語，自問自答地大聲聊天：「我係咪黐線？大叫完之後，之後我話，我唔知嗰個邊個嚟㗎喎。」還會在廁所中大聲形容女人身材：「佢個型Firm囉！」

自言自語。（《東張西望》截圖）

看更都習以為常。（《東張西望》截圖）

區小姐亦表示，在忍受了她一年多後才作出投訴，後來甚至向直接寫信給房屋署署長，最初主任有回覆指已向她發出警告信，但後來又表示只是用詞不當，只是發出了一封通知信給區小姐的鄰居。區小姐稱，自己擔心人生安全，平時不敢回到家中，還故意找多了一份兼職，每日飲三杯黑咖啡提神。

區小姐指自己長期受到滋擾，還不敢回家。（《東張西望》截圖）

最後《東張西望》找到了這位鄰居，她接受訪問時就指其實區小姐也有大力拍牆或者偷影她，更宜認自己因為精神問題而需要睇醫生。她說：「醫生話我會有時發出聲音，我都有制止自己唔好尖叫，用手掩住個口。我係因為同屋企人關係唔好，我得呢條路，只可能繼續住喺呢度。」表示自己有精神問題，但其實有時真的控制不到自己的反應。事件最後已轉交至有關部門跟進。