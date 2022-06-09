《聲生不息》成長沙中考模擬題之一　要求分析成功原因及社會效應

香港無綫電視台與芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》自播出以來話題不斷，林子祥、葉蒨文、李克勤、炎明熹、曾比特等殿堂級歌手與新生代齊聚一堂，以「老歌新唱」的模式演繹香港金曲，在兩地引起關注。



《聲生不息》大合照。（微博@炎明熹Gigi）

近日，長沙市湘一立信實驗學校初三道法課（道德與法治課）的中考模擬試卷中，出現了以《聲生不息》命題的試題，當中提及這是獻禮香港回歸25週年的特別節目，通過音樂對話，讓兩地年輕人更加了解彼此，要求學生結合材料，簡要分析《聲生不息》節目取得成功的原因。對此，湖南都市頻道「風芒」特別訪問了學生們的回答，包括「有利於豐富人民精神文化生活」、「有利於中華優秀傳統文化的傳承」、「促進文化產業發展」等。而出題老師表示，《聲生不息》不是娛樂至上的活動，是一種主旋律的節目，之所以有這樣一個題目，一來為湖南的電視台有這樣一檔優秀的節目感到自豪，二來是想讓學生通過分析去理解背後帶來的精神力量。

除此之外，在另一個試題中，則是讓學生分析《聲生不息》節目的開播，會產生怎樣的社會效應？

另一個題目。（微博題目）

對此，網友紛紛留言道：「真的傳承了經典啊，意義非凡」、「挺好的，既能夠喚醒我們8090的音樂記憶，也又能夠讓00後瞭解到港樂的魅力」，但也有網友認為：「這些綜藝節目離學生的試卷遠一點」等。