吳沚默幫TVB打工試過大半年冇劇拍　無奈被屈有精神崩潰同抑鬱症

才女吳沚默（MoMo）憑無綫（TVB）電視劇《老表，你好hea！》飾演醜女「烏笄」為人所熟知，又參演過《刑偵日記》、《伙記辦大事》多部劇集。近日吳沚默隨王祖藍、高海寧、王浩信和張振朗等人北上，作為TVB代表登上《開播！情景喜劇》舞台。吳沚默接受內地綜藝節目《乾杯吧姐姐》訪問談到在TVB打工生活，她憶述當年獲TVB藝員訓練班錄取後，立即致電伯樂王祖藍報喜，並說道：「老細，我得咗啦！」她以為王祖藍會稱讚她，怎料王祖藍卻冷冷拋下一句：「恭喜你開始貧窮的生活。」



吳沚默飾演醜女角色「烏笄」，深受觀眾歡喜。（截圖）

吳沚默笑稱其實王祖藍說的是真話，她說：「在TVB做演員確實是一個辛苦的職業，確實是要靠很多很多的愛去發電。」隨後又問到在TVB做演員會否有生不逢時之感，吳沚默點頭稱是，她解釋指TVB如今開拍的戲不如以往多，但工作量仍然較內地演員大，試過要周圍跑龍套，她說：「在TVB幾年你就等於在外面拍了很多年戲的那種體量。」

吳沚默又同李嘉芯做過戲。（節目截圖）

吳沚默試過大半年沒有劇拍，令她深有挫敗感，她坦言：「我試過當時在香港有個室友，是位社工。然後我有一天跟她講說，我覺得好像沒有人想看我演戲了。我一講完，她竟然哭了。她跟我說她很傷心，她看得出我很熱愛這份工作。」吳沚默直言試過被香港傳媒報道指半年無工開很淒慘，但沒有那麼誇張，她無奈道：「把你說的很慘，又那種精神崩潰啊、又好像抑鬱症啊怎麼樣。然後其實我也沒有那麼慘，然後又會收到很多朋友的抱抱、那個關愛。」

吳沚默受邀上《乾杯吧姐姐》談到TVB打工辛酸史。（節目截圖）

雖然辛苦，但吳沚默幸得王祖藍照顧。吳沚默指有次受邀上王祖藍家作客時，王祖藍、李亞男和兩個女兒一家四口突然隨音樂起舞，她最欣賞王祖藍有童心，她說：「我覺得他們兩個生兩個小孩純粹就是陪他們倆大小孩玩。」

祖藍一家深受網友喜愛。（微博@王祖藍）

吳沚默又指對過戲的對手中最喜歡惠英紅，兩人曾於劇集《刑偵日記》合作，戲中惠英紅運用高超技巧扯她頭髮，並教吳沚默如何肢體碰撞而不受傷；吳沚默又稱讚惠英紅凡事親力親為，她說：「扯你頭髮真的是扯你頭髮，但她沒有用足力，如果用足力我已經沒有頭髮了。她以前是邵氏的打女嘛，她就是很厲害，所有都自己來不用替身。」

吳沚默指從惠英紅身上得益不少：「老一輩的這種藝術家她不會在態度上鼓勵你呀，怎麼樣，但她教給你的所有東西都是最有用的。」

吳沚默在對過戲的演員中最喜歡惠英紅。（節目截圖）

吳沚默（MoMo）美照：