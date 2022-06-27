貧窮限制想像｜黃嘉雯失手打爛古董　物主勁唔happy當場索賠8萬8

「J2再出世」今日已經一星期，相信觀眾已經習慣新節目安排。今晚（27/6）9點半打頭炮的《呢鋪開乜︰開火》本住唔怕肥「卡路唔理」宗旨，為你推介邪惡美食；10點再有拜訪另類藝術家節目《喂喂喂 你話你係邊個邊個》；方紹聰（奶仔）主持的《貧窮限制想像》會在10點半同各位見面；11點則有周奕瑋同一班J2ers主持的《J2ers︰晚間聽聞》，今晚會傾複製動物科技，同埋人死前，原來會有30秒快速回顧人生。



Rika（左）成為繩縛師6年，覺得被縛反而有種自由感覺。

J2逢星期一、二晚10點鐘播出的《喂喂喂 你話你係邊個邊個》走訪另類文化藝術工作者，第一集走訪香港滑板一哥陸俊彥講傳承，第二集的手繪紋身師Lester，他希望打破「成身紋身，唔係好人」的既有觀念。今晚的主人翁Rika更加另類，她是一名繩縛師，曾經同日本著名攝影師荒木經惟合作。一般人會將「繩縛」同日本AV、「變態」、「色情」捆綁聯想在一齊，她笑言︰「啲人以為每一次縛都會發生性行為，屋企人以為我做啲唔見得光交易。」由一名朝9晚5，在公司幫老闆處理PowerPoint的OL，忽發奇想到日本學繩藝，如何令自己被縛，反而有種自由感覺？如何被其他藝術工作家歧視？Rika在節目中都會娓娓道來。

Carmaney小心翼翼從「威斯霸王」手上接過瓷碗。

10點半接住播出是《貧窮限制想像》，亦是每周一、二播映，節目希望借屋邨出身的奶仔視覺，引領觀眾走進富貴人家世界，體驗何謂奢華及昂貴的生活拓展視野，是節目的目的。今晚一集嘉賓主持J2ers黃嘉雯（Carmaney），會同奶仔拜訪一位古董收藏家「威斯霸王」，他的藏品超過3,000件，估值保守估計過億港元。奶仔話Carmaney大學時期修讀歷史，切合今集主題。

瓷碗從Carmaney手上滑落，欲救無從。

黃嘉雯（Carmaney）驚魂甫定，已嚇到眼濕濕。

Carmaney笑言聽到「威斯霸王」這外號，覺得有點浮誇，但不失隨性同豁達。節目中威斯霸王提到試過打爛古董，心痛之餘令他明白「做人一定要學識，失敗之後唔好去諗，向前走」。他的藏品不乏明清的瓷器，動輒都數以萬元計。就在介紹一個雍正年代的瓷碗時，一直都很小心的Carmaney，卻失手將瓷碗滑落地上，崩了一角。她嚇得花容失色不在講，更顯得不知所措。「威斯霸王」表露不悅，當場向攝製隊索償8.8萬元。哭成淚人的Carmaney面對壓力，最後如何應對，今晚《貧窮限制想像》會有答案。