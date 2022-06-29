王菀之連搞五場音樂會大壓力　親身推廣古典樂不遺餘力

王菀之（Ivana）主辦的「天使聲樂團古典音樂會」一連五場於西九文化藝術公園自由空間The Box 的演出，完滿結束。是次音樂會大成功外，口碑回響極大，不少入場的觀眾過後在網上留言指被Ivana的演出感動到「眼濕濕」，不少觀眾指：「原來古典音樂可以咁好聽！」連電影《飯氣攻心》的導演陳詠燊都網上留言大讚Ivana，冒險去攪一場就算賣到爆場都只能打個和的音樂會，卻成功讓一班一直只留意流行曲的支持者，接觸到高質素的古典音樂，在這個人人都說要推廣藝術卻沒有行動的情況下，感謝Ivana這次親身的示範，告訴大家咩叫「做」，咩叫「推廣」。

王菀之（Ivana）主辦的「天使聲樂團古典音樂會」一連五場於西九文化藝術公園自由空間The Box 的演出，完滿結束 (資料圖片)

Ivana坦言，今次身兼投資、主辦、創作總監、監製、鋼琴伴奏及音樂總監六職，瞓身為父母及香港一班前輩級聲樂家籌辦這個古典音樂會。一人要處理不同事務，壓力非常之大，曾經多個晚上通宵寫譜及做籌備工作冇訓過覺，老公都擔心她捱壞身體。籌備也經過困難重重，因為想嘗試做一些更大製作，膽粗粗去伸請一些資助結果失敗，又試過親自去搵客贊助。疫情轉好後，大家已經投資去其他流行音樂演出，但沒想到天父又派來很多其他各路英雄去幫忙，至令今次音樂會爆滿之餘，又有美麗動人製作，所以感恩不矣。

Ivana坦言，今次身兼投資、主辦、創作總監、監製、鋼琴伴奏及音樂總監六職，瞓身為父母及香港一班前輩級聲樂家籌辦這個古典音樂會 (資料圖片)

Ivana：「我唔知點去形容我今次夢想成真嘅感受，只可以講感恩再感恩。 自細係古典音樂家庭下長大，我雖然係一個流行音樂唱作歌手，但係我始終冇忘記我嘅根，趁父母和天使聲樂團的每一位聲樂家依然熱誠如火、精神奕奕，我又抱著推廣古典音樂的心願，所以無論如何都要做好呢個音樂會，為古典音樂出一分力。完成音樂會，見到好多有來睇嘅朋友網上寫比我的留言，話冇諗過古典音樂咁好聽，仲想再聽，有啲朋友話比我地感動到想去學樂器，學聲樂，我就再一次感動到眼濕濕。另外今次賺咗嘅就係，太辛苦瘦左少少囉，哈哈。」

Ivana自細係古典音樂家庭下長大，我雖然係一個流行音樂唱作歌手，但係我始終冇忘記我嘅根 (資料圖片)

Ivana又話:「完成到自己一個夢想，我已經覺得賺咗啦。我好多謝爸爸媽媽同一班演出的聲樂家前輩咁信任我，同支持我搞呢音樂會，最開心係佢地完騷後不停咁傾，都係問我地幾時再搞？呢個音樂會係咪可以再做part2？見佢地咁興奮，我都開心埋一份。佢地真正身份其實已經係世界級心理學醫生、教授，老師、博士、企業家，無論佢地係咩年紀，咩情況之下都冇放棄過古典音樂呢個夢想，仲咁有火，古典音樂是我的基礎，有很多很美麗的旋律我都希望能與更多人分享，所以我將來如果仲有時間、資源，或者真係有多啲贊助幫忙，一定會為佢地再搞音樂會囉 ！」

Ivana又話:「完成到自己一個夢想，我已經覺得賺咗啦。我好多謝爸爸媽媽同一班演出的聲樂家前輩咁信任我，同支持我搞呢音樂會 (資料圖片)

完成一件事，Ivana又為自己八月底的演出的舞台劇《Proof 求證》而忙碌，「八月底我會係演藝學院做十四場，今次又係除咗演出之外，亦身兼主辦、監制及編劇（親自翻譯劇本）四職，之前早鳥優先訂飛已經爆滿，6月30號會公開發售，希望大家都一樣咁支持啦。」