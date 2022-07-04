王嘉爾緋聞女友新相被粉絲提醒走光　宋雨琦反駁：是為了自己好看

日前被爆出與王嘉爾傳出緋聞的女星宋雨琦，近日因照片疑似走光要她多注意。對此，她卻出面回應：「這個是偏見哦」，並強調不一定女孩穿短裙就是走光。



南韓女團(G)I-DLE大陸成員宋雨琦今年22歲，因長相甜美、歌藝又好，也曾參加過大陸選秀《奔跑吧兄弟》，受到大批歌迷喜愛。2日她曝光一組宣傳照，照片中她穿著短裙，其中她微蹲在地上的照片疑似走光，引發眾多網友熱議，還有網友留言提醒她要多留意。

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對此，宋雨琦也出面在留言區回應網友：「nope這個是偏見哦！寶貝，不一定女孩子穿短裙就是走光，露一點點胸就是走光 ，或者有些露出就要那樣想哦！只是覺得自己好看、自己滿意 就好了，不用在意別人的眼光。我們穿好看的衣服，化好看的妝，是為了自己好看自信哦！just be yourself！自己開心」

許多網友一見宋雨琦此番言論，紛紛支持她的留言：「雨琦三觀在我點上了」、「美不是靠露肉来判定的」、「說的對，我們女孩子穿好看的衣服，畫好看的妝，只是為了去取悅自己」，還有網友認為「穿安全褲是為了防走光，露出安全褲怎麼能算走光呢」。

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