與劉嘉玲相愛超過30年「決定不生孩子」梁朝偉親揭背後感人原因

梁朝偉與劉嘉玲相識相愛超過30年，結婚也已14年，不過兩人至今都未有孩子，而這背後的原因聽起來讓人覺得暖心感人。



2008年梁朝偉與劉嘉玲在不丹舉行婚禮，結婚多年都一直膝下無子，過去劉嘉玲上節目接受訪問時，就透露與梁朝偉在婚前就已達成共識不生孩子，因為他們覺得生下一個孩子，對孩子的教育責任很大，而兩人演藝工作繁忙，所以放棄當父母，是對自己的工作與生活的一種尊重。

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另一方面梁朝偉也透露不生孩子的原因，因為要照顧媽媽、妹妹、劉嘉玲這麼多人，已無法再照顧其他人，劉嘉玲出一點事都讓他很擔心，所以如果子女有事他該怎麼辦？因此決定不生孩子。

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