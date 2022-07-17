17歲炎明熹拍完《聲生不息》回港　孝順父母：買層樓畀佢哋一齊住

炎明熹參加內地節目《聲生不息》後紅遍全國，成為知名的新生代歌手。她於近日回到香港，並於今日（17/07）出席商場活動，除了有一大班歌迷會粉絲到場支持她之外，還吸引到大量粉絲以及街坊駐足睇騷，粗略估計有過千人，企滿迫爆了三層，十分之熱鬧！今日炎明熹為答謝粉絲亦現場唱了三首歌，簡直是聽出耳油！之後到粉絲互動環節，教兩位粉絲唱歌，炎明熹更即席在無音樂陪襯底下，清唱了幾句《蜚蜚》，大騷唱功！



17歲炎明熹拍完《聲生不息》回港。（林迅景攝）

炎明熹接受《香港01》訪問時表示，能夠到內地參加《聲生不息》感到十分榮幸以及興奮，說：「係好難得嘅機會，所以十分開心同榮幸。成個過程好充實，因為知道自己目標，同每日都要做嘢。多嘢做唔會覺得好煩或者厭倦，反而會想每一樣嘢都做得好。」炎明熹17歲年紀輕輕就咁識諗，真是令人欣賞。

好多粉絲。（林迅景攝）

談到學業，炎明熹笑着說正在準備第三學期考試，說：「我已經準備好啦！」回到老家見到家人，她又說：「佢哋講得最多嘅係，照顧好自己，唔好成日都捱，一定要食飯，同埋佢話，唔使理爹地媽咪，你開心，照顧好自己就OK。」

迫滿三層樓。（林迅景攝）

未來會專注歌唱事業，還是先專注學業？炎明熹想了一會說：「暫時決定唔到，但係暫時我會做好所以嘢先，無論係學業或者唱歌都好，總之有乜嘢就盡量做。」她亦坦言，自己有讀大學的目標，說：「未諗讀邊一樣嘢，但係讀大學呢個計劃我寫咗喺紙。」兩者很難兼顧，有想過以哪一樣為先？她說：「咁又冇，我諗公司會幫我安排得好好。」

炎明熹非常孝順父母。（林迅景攝）

就炎明熹現時狀況，可算是出人頭地，衣錦還鄉。一向孝順的她原來已經計劃買樓給父母。她說：「買樓呢，我仲未諗到買邊度。因為我係一個路痴，唔係好熟路，但係我有諗過呢樣嘢。我有諗過要送嘢畀佢哋，同埋諗住買層樓畀佢哋一齊住，因為我想爹地媽咪同埋屋企人可以一齊住喺嗰度。」足夠錢買樓？她回答：「唔知道，因為我唔太理啲錢，你都知道我鍾意儲錢，但係到而家都未曾拎啲錢出嚟數。」