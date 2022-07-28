41歲熊黛林孖愛女迪士尼玩曬長腿　獨家爆保養秘訣開工一定食宵夜

41歲名模熊黛林（Lynn）近日在34度高溫下，孖老公郭可頌同孖女一家四口出動去迪士尼玩，少女心大爆發的Lynn穿上白T恤配超熱短褲，大曬白滑長腿和小蠻腰，完全不似兩女之母。日前Lynn接受《香港01》訪問透露保養秘訣，Lynn大爆竟然完全不戒宵夜。



熊黛林近日陪孖女去迪士尼玩大曬小蠻腰同長腿。（IG@lynnx1010）

Lynn表示早餐會食一塊麵包配牛奶，中午同夜晚則「有咩食咩」，她說：「一定要有菜，主食，要吸收澱粉質。」但對Lynn來說菠蘿油則是死穴，她坦言：「肥得好緊要。太甜嘅嘢都唔食，對皮膚唔好。」Lynn也會戒凍飲，「屋企好少飲，百分之八十飲暖水。」

Lynn拍戲堅持要食飽宵夜，她笑指：「我諗我講咗出嚟好多女仔會打我，好多女藝人好驚夜晚食宵夜會肥，但我就真係唔驚啦，我宵夜一定要食得好飽，如果唔係會冇力，已經好攰啦，再肚餓就好大鑊，拍唔到嘢。同埋我開工就辛苦會瘦，唔會特別唔食啲咩。」

熊黛林。（IG@lynnx1010）

Lynn透露囡囡不在家時會做用健身器材做運動，但早前疫情嚴峻期間，愛女在家時則不方便做運動，她說：「真係大鑊，可能之後北上返去會一個禮拜兩至三次運動，游水都好舒服。我會用器材做提臀、收腹運動，因為女仔最緊要喺呢兩部分嘅肌肉，同埋練手臂收拜拜肉。」Lynn指會不定期上網睇新推出的收腹器材，「希望可以練出馬甲線，朱古力我就唔係好想要啦，馬甲線就想要少少，着晚裝靚啲呀嘛！」

熊黛林貼全家福慶祝孖女4歲生日。（熊黛林ig）

談到臉部保養，Lynn透露，冇開工時一個禮拜會敷兩到三次面膜，開工則一日敷兩次面膜，包括保濕、眼部和清潔面膜，並會抽時間去美容院，她透露對生仔後修身特別有用：「去得勤力嗰陣時，膚質、狀態真係同懶嗰陣爭好遠，呢個特別係生完仔之後我好深刻嘅體會嚟。」

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