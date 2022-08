痞子殿下｜JW王灝兒演技「考牌之作」　12年歌手之道一波三折

無綫(TVB)劇集《痞子殿下》今晚(01/8)首播,劇集走古裝喜劇路線,由周嘉洛、陳瀅、王灝兒、朱敏瀚及張頴康主演,亦是JW王灝兒第四套播出的劇集。《痞子殿下》也是JW王灝兒入行以來最重戲份的一次,可稱是她的「考牌之作」。



JW王灝兒的《痞子殿下》首播。(劇照)

12年前還是20歲的JW「半正式」地加入樂壇,當年她所屬的A Music為了保持神秘感,2020年5月替其發表第一首歌《掛念好友》時故意不讓她露面,所以大家一直只是「聽到把聲但係見唔到人」。6月再發表第二首歌,與衛蘭合唱的《男人信什麼》時也廣受好評,7月九展演唱會順勢舉行音樂會更於數天內售罄,反應極好。

JW王灝兒憑《矛盾一生》大受歡迎。(網上圖片)

緊接着音樂會,JW王灝兒也推出了她的首張EP《Los Angeles》,同年年底再於叱咤以外三個樂壇頒獎禮奪得新人獎項。可惜踏入2012年後她的聲勢就大不如前,雖然推出了《Do Me More》、《愛到超載》、《Feel The Bass》、《I Need A Friend》、《Could You Be My Friend》和《飄浮女孩》幾首新曲,但並未得過任何獎項或是打入音樂排行榜。

鄧紫棋(G.E.M.)、王灝兒(JW)(gem0816@instagram)

直到2015年JW王灝兒與A-Music合約正式完結,加盟新公司Sunny Idea後就推出另一首主打歌《矛盾一生》,更成為了她出道以來第一首單人的三台冠軍歌。翌年推出的,與吳業坤合唱歌《原來只因深愛着》更成為當年時下年青人唱K必點的歌曲,以及YouTube上點擊率最高的合唱歌曲之一。在2017年年尾樂壇頒獎禮上,JW王灝兒更十大中文金曲「優秀流行歌手大獎」、「十大中文金曲」、勁歌「最佳合唱歌曲銀獎」等多個獎項。

JW王灝兒轉投TVB旗下唱片公司星夢娛樂後,再迎來事業轉捩點。(資料圖片)

2020年8月JW王灝兒轉投TVB旗下唱片公司星夢娛樂後,再迎來事業轉捩點,為《燕雲台》、《陀槍師姐2021》、《愛·回家之開心速遞》獻聲唱劇集歌之外還開始參演各種劇集。在《逆天奇案》及《欺詐劇團》出演單元角色後,觀眾對她的評語也不錯。近年JW王灝兒為歌唱選秀節目《聲夢傳奇》擔任導師之餘,還於《痞子殿下》擔任第二女主角,戲份僅次於同劇女主角陳瀅,可算是十分受重用。

搵唔搵到鄧紫棋G.E.M.同JW王灝兒喺邊?(YouTube截圖)

入行之前其實JW王灝兒參加過不少歌唱比賽,中學校內歌唱比賽中更數次奪得「English solo」冠軍。2006年學界的「Spice It Up 學園祭」中,原來她曾經與鄧紫棋G.E.M.同場較量,還合唱過同一首活動歌,不過最後JW王灝兒以亞軍落敗,而鄧紫棋G.E.M.則成為是次比賽冠軍。