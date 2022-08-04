林盛斌Bob為靚女英文老師𢯎撈　笑容甜美獲封「翻版岑麗香」

藝人林盛斌（Bob）熱心助人，不時利用個人知名度介紹身邊靚女給大家認識，今次更為對方公然「𢯎撈」。Bob今日（4日）於Instagram出Post為三位仔女的英文老師Leona宣傳，大讚對方「可能係我見過最靚、最甜、最開心嘅老師」。Leona眼大大，有一口潔白牙齒，臉色紅潤、笑容甜美，更獲網友讚靚到撞樣岑麗香和江若琳，更有人指似阿嬌（鍾欣潼）。



Bob（林盛斌）經常與多位靚女合照。（IG@bob_lamshingbun）

Bob大讚Leona有愛心、親和力強，他說：「所有小朋友都好鍾意上佢堂，佢嗰種成日笑嘅正能量令到大家都好喜歡佢！」Bob又稱讚Leona改善了仔女英文發音，「如果我細個讀書嗰陣有呢啲老師，我而家唔係大醫生就肯定係大律師。」Bob指Leona兼任臨時保姆，呼籲大家有需要可聯絡她，連圈中好友麥秋成、陳山聰和孫慧雪都留言讚正。有網友問：「可唔可以老婆同仔女出街，留低佢陪老公玩遊戲、讀書」。

Bob曬與美女英文老師Leona的合照。（IG@bob_lamshingbun）

Bob接受《香港01》訪問時透露，是他慫恿Leona出樣拍片，增加知名度和收入。Leona為Bob仔女補習了幾年，Bob指Loena為仔女加強了講英文的信心，他說：「起碼佢哋主動會講多啲英文，唔會驚去講，同埋佢哋啲發音好似幾準，幾好聽咁。」Bob透露帖文一出已有圈中人聯絡Leona了解收費詳情。

Bob林盛斌同老婆經常與仔女親子樂。（IG：@bob_lamshingbun）

Bob早前介紹有份投資便利店的口罩美少女店員「彤彤」，彤彤眉清目秀、身材火辣，引網友大讚：「Bob爺請嘅員工果然係嚴格挑選」。彤彤離職後，Bob又聘請了一位人稱「翻版麥家琪」的美女店員「家家」坐陣，一樣身材超Fit，打扮性感，大批網友更指想到便利店朝聖。

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