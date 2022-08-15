易烊千璽電影之夜繼續無影　王俊凱新戲票房同告愁雲慘霧不愧兄弟

內地藝人易烊千璽早前被爆出在中國國家話劇院的編制名單上，被網民質疑堂堂明星與大家搶鐵飯碗，在更早之前又被爆出曾「走後門」錄取高中後，事件無限發酵，事件被爆出後易烊千璽已經「深潛」逾月。

不同於其他偶像，易烊千璽勢行實力派路線。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

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昨日（14日）內地舉行《微博電影之夜》，是夜巨星雲集，包括：容祖兒、謝霆鋒、王一博、歐陽娜娜、李冰冰、劉亦菲及周冬雨等人，唯獨不見易烊千璽的踪影。易烊千璽去年獲得「年度最受歡迎演員」，今年亦憑電影《奇迹．笨小孩》走紅地氈，因易烊千璽的缺席，所以只有工作人員走完紅地氈，感覺十分奇怪。

內地舉行《微博電影之夜》 （微博圖片）

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雖然易烊千璽已經放棄入職國家話劇院職位，劇院官方亦已經發聲明澄清沒有任何走捷徑的事件發生，易烊千璽更向大家道歉，但仍不被原諒。易烊千璽「深潛」一個月，有指易烊千璽並非被易角及停工，而是在山西拍攝張藝謀新作《滿江紅》，雖然易烊千璽沒有出席《微博電影之夜》，但也有在隊友王俊凱的社交平台應援並留言：「一起支持凱哥新電影！」

易烊千璽正在拍攝張藝謀的《滿江紅》 (微博圖片)

易烊千璽於影壇成績斐然，是首位00後票房破百億的影人。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

易烊千璽的隊友王俊凱昨日則型爆現身，但王俊凱與女主角馬思純的新戲《斷．橋》一上映的票房有點阻滯，與隊友易烊千璽的情況不相伯仲。王俊凱在新戲中為角色減磅，又加上金馬影后馬思純出演都沒助票房，反應十分差，令人大跌眼鏡，難怪被網民稱為難兄難弟。

王俊凱隨第一時間發聲明同英特爾終止合作。（王俊凱工作室微博圖片）