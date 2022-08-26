MC張天賦及洪嘉豪下星期開騷一票難求　門票被炒至天價：$7000張

將於下星期五（2日）開騷的歌手張天賦（MC）及洪嘉豪一票難求，加上香港演唱會門票「炒風」旺盛，令想以正常價錢購買演唱會門票的機會難上加難。

下星期五（2日）開騷的歌手張天賦（MC）及洪嘉豪 (ig@mcheung1201)

MC及洪嘉豪早前宣布於9月2至4日假九展Starhall舉行3場《FRENEMY》演唱會，不少「賦二代」及「院友」都十分期待，但無奈一票難求，不少粉絲都在網上求票。但網上聲稱有票在手的人，在網上售賣門票，把原本只售$880及格680的門票炒至天價，令一班想欣賞MC及洪嘉豪的人卻步。

網上聲稱有票在手的人，在網上售賣門票，把原本只售$880及格680的門票炒至天價

據消息指，有賣家把尾場（4日）的$880門票炒至$7000一張，價錢令人嘩然。最平的$680也炒至雙倍價錢$1400元，不少網民都表示十分誇張更指：「仲貴過睇MIRROR！」，未知香港演唱會市場這個炒風何時才能停止。

最平的$680也炒至雙倍價錢$1400元

不少網民都表示十分誇張更指：「仲貴過睇MIRROR！」

為了下星期的演唱會，早前二人亦有為了演唱會推出了《FRENEMY》的三首歌，更推出了專輯。MC及洪嘉豪早前開始排練，MC亦透露有為了演唱會而健身，希望以最佳狀態示人。而MC及洪嘉豪間亦在社交平台上載排練的情況，雖說是排練，但更似在玩耍，不少「賦二代」及「院友」都留言：「很期待這對活寶貝」、「很可愛」等留言。

正常排練相 (ig@hungkaho)

點撃睇佢地「排練」情況：