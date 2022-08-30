汪明荃餵蛋糕給家中愛犬吃　疑含有朱古力惹網民批評：狗唔食得！

汪明荃（Liza姐）日前度過75歲生日，除了在家中食長壽麵和蛋糕之外，晚上又與羅家英一同穿情侶裝出外食晚飯，全日過得相當充實。Liza姐向來非常疼錫家中兩隻愛犬，然而她因為在Facebook公開的影片中，將Lady M的生日蛋糕餵給家中的兩隻愛犬吃，惹起部分網民批評：「最好不要給人類的食物給狗狗吃！」



汪明荃將Lady M的生日蛋糕餵給家中的兩隻愛犬吃，惹起部分網民批評。（Facebook：汪明荃）

Liza姐在片段中透露這個蛋糕在Lady M所購買，切蛋糕時兩隻愛犬坐定定望到實，Liza姐即愛狗心切，馬上將面前的蛋糕一口一口喂給牠們吃，並說道：「嘩，鍾意喎！Lady M㗎！」然而，有不少網民紛紛留言表示，朱古力是狗狗的禁忌食物，當中的可可鹼和咖啡因隨時令狗狗又吐又瀉、抽搐、心跳加快、昏迷甚至死亡，很驚訝Liza姐竟然沒有常識：「估唔到Liza姐咁冇智慧」、「唔可以亂咁餵嘢食畀狗狗㗎」、「愛狗嘅人都應該知道唔食得朱古力」。

不少人以為蛋糕上的是朱古力，但其實是只黑糖焙茶啫喱球。（Lady M官網）

該個蛋糕的成份包括焙茶忌廉、小麥、奶、雞蛋和微量果仁。（Lady M官網）

從Lady M的官方網站所見，影片中的同款蛋糕是「焙茶千層蛋糕」，成份包括焙茶忌廉、小麥、奶、雞蛋和微量果仁，而當中最引起網民爭議的咖啡色朱古力，其實是只黑糖焙茶啫喱球。雖然水落石出，Liza姐並沒有餵朱古力給狗狗吃，但網民依然覺得她警覺性不夠高，善意提醒她以後要謹慎一點：「毛孩子唔好食大人蛋糕，因為牛油對腸胃不好」、「果仁都唔食得」、「焙茶都有咖啡因」、「最好不要給人類的食物給狗狗吃！」

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