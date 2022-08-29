林峯吳卓羲13年前分享入行辛酸片段翻hit：我同佢捱得好辛苦㗎！

林峯和吳卓羲近日因出演內地綜藝節目《披荊斬棘2》而受到內地觀眾的注目，除了兩人於18年前合作TVB劇集《大唐雙龍傳》時的片段在網上瘋傳之外，他們於2009年初初走紅時上《星星同學會》談及自己「小生唔易做」的經歷更再次被翻出，令網民慨嘆「今時唔同往日」。



林峯和吳卓羲近日因出演內地綜藝節目《披荊斬棘2》而受到內地觀眾的注目。（網上圖片）

TVB在抖音上載一條林峯和吳卓羲當年跟隨三哥苗僑偉一同擔任《星星同學會》嘉賓時的影片，當其時主持吳君如和錢嘉樂問他們「未紅時捱得辛唔辛苦」，林峯即指着吳卓羲說：「我同佢捱得好辛苦㗎！」他又指曾經從不少幕後人員口中聽過難聽的說話。

林峯和吳卓羲當年跟隨三哥苗僑偉一同擔任《星星同學會》嘉賓。（抖音：@TVB_official）

林峯表示自己與吳卓羲都捱得好辛苦。（抖音：@TVB_official）

吳卓羲試過被導演當眾痛罵。（抖音：@TVB_official）

吳卓羲坦言初入行時曾被嫌棄「阻頭阻勢」：「初初唔識嘅時候，可能講一兩句對白都會口震，又唔知道啲光會遮住咗人哋，又遮住咗自己，導演就撳咪講『喂！你識唔識拍戲㗎？』」三哥隨即加把嘴：「當然有兩句粗口咁樣！」吳卓羲隨即笑着耍手擰頭：「冇冇冇！」

林峯和吳卓羲兩人於2000年初期加入TVB，先後合作過《大唐雙龍傳》、《歲月風雲》及《少年四大名捕》等作品。（微博：@吳卓羲）

林峯和吳卓羲兩人於2000年初期加入TVB，先後合作過《大唐雙龍傳》、《歲月風雲》及《少年四大名捕》等作品升上一線成為力捧小生，兩人更因此成為好友。林峯早前肉麻地在節目中形容自己與吳卓羲的關係似足情侶：「黏了二十幾年，習慣了，我們的友誼是一輩子的！」