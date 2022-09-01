口罩小姐︱師姐王詠珩曾是國際小姐香港代表　完勝當年港姐雷莊𠒇

ViuTV的選美節目《尾二一屆口罩小姐》近日公開最終十六強名單，雖然佳麗們在節目全程戴口罩，而且又用參賽編號和假名掩飾真正身份，但本來就小有名氣的KOL們早就已經被眼尖的網民發現其身份！節目中的071號佳麗「師姐」，被觀眾留言力讚大方得體又優雅，更被不少網民大讚最有冠軍相，事實上「師姐」的真正身份正正就是有過不少選美經驗、曾代表香港去出外參加國際小姐的王詠珩（Wing），她當年的風頭甚至還要蓋過當年的備受爭議的港姐冠軍雷莊𠒇，受到大眾的認可。



071號佳麗「師姐」備受網民喜愛。（IG：@viutv）

身高174cm的王詠珩於2017年時，以23歲之齡打敗14名對手代表香港出戰《2017年國際小姐競選》，事實上，以前代表香港出戰國際小姐的都是從香港小姐中挑選，但由於TVB於2015年放棄版權，之後的香港代表均由「澳門選美連盟」負責選出。

「師姐」的真正身份是曾於2017年代表香港出戰《2017年國際小姐競選》的王詠珩。（IG：@wingheng）

2017年港姐當年備受全城關注，除了因為不公平的投票制度之外，亦因冠軍雷莊𠒇的外貌和廣東話能力不佳而被網民狠批質素差，因此另一邊廂代表香港出戰代表國際小姐的王詠珩即受到網民力捧，大讚高質。她當年亦曾經講過從未打算過參加港姐，皆因參加國際小姐可以代表香港走向國際認識更多外面的世界，最後她進入賽事的前15名，並於翌年代表香港參加世界小姐。

2017年港姐冠軍雷莊𠒇當年備受外界質疑。(VCG)

王詠珩參加完國際小姐後未有選擇於幕前發展，現年28歲的她除了現時是一間網店的創辦人，亦是一名和諧粉彩正指導師。如今雖然戴着口罩參加選美，但一樣成功突圍而出受到觀眾的注目，亦非常有觀眾緣，她之後能否獲得好成績令人期待。

王詠珩戴着口罩參加選美，一樣成功突圍！（IG：@wingheng）

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