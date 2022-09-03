王祖藍全家移居上海　大女入讀頂尖國際學校每年學費近30萬

王祖藍去年應曾志偉邀請出任無綫（TVB）首席創意官，但他同時亦有積極在內地發展，促進TVB與內地平台的深度合作。據知王祖藍一家現時定居上海，日前他在IG Post出送3歲半大女Gabby返學的照片，並寫道：「開學喇！家長開學日統一姿勢。」相中所見，王祖藍一家三口在學校門口合照，Gabby還跟父母揮手道別，而李亞男（Leanne）就在校門外隔着圍欄偷睇，依依不捨。



+ 51

Gabby原本就讀香港大埔懋柏禮國際幼稚園學前班，該校課程設計採用了以探究為基礎的英國早期教育體系，而她在上海就讀的就是上海耀中國際學校，該校是公認的上海頂尖國際學校之一，採用雙語及多元文化教學模式，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IB Diploma）課程，畢業生遍佈世界各地的頂尖大學，包括清華大學、北京大學、牛津大學、劍橋大學等，亦因而成為近年星爸星媽的首選，陳小春應采兒大仔Jasper、鄭希怡（Yumiko）囡囡梁浸浸、蔡少芬張晉囡囡、孫儷仔女等都在該校就讀。

上海耀中國際學校是公認的上海頂尖國際學校之一。（學校官網圖片）

+ 7

而上海耀中國際學校的學費不菲，Gabby入讀的幼稚園部3歲至4歲班每年學費25.2萬元人民幣（約28.6萬港元），而小學全年學費就由29.29萬元人民幣（約33.3萬港元）起，中學學費更由32.68萬元人民幣（約37.1萬港元）至33.84萬元人民幣（約38.5萬港元）不等。