口罩小姐︱12強佳麗FB心心數字走勢　師姐暫列第一包大人最多嬲嬲

ViuTV的選美節目《尾二一屆口罩小姐》將於本周六（10日）舉行總決賽，周五（3日）在節目中公開最後的12強名單，入圍的包括004「美谷」、006「6號」、018「咚咚」、021「MK」、045 「Triple May」、060「聞西」、061「KBG」、067「包大人」、068「馬小玲」、069「格格」、071「師姐」和074「三寶」。



今年的比賽特別增設一個獎項名為「網絡最受歡迎口罩小姐」（節目截圖）

師姐的心心數字暫時遙遙領先。（ViuTV）

包大人的照片共得到275個心心及131個讚好，然而卻得到眾參賽者中最高的嬲嬲數字，一共得到855個嬲，有不少網民在下方留言怒數她又有機心又扮嘢，例如在任務中搶去另一參賽者韓三八的影相位置、在玩海盜船時將身旁的ERROR成員阿Dee攬到實一實等等，令大批觀眾看到非常憤怒：「最有印象佢玩海盜船請dee哥食波餅」、「成個胸壓住Dee哥，好cheap」、「真係驚唔會鬆開手攬住人囉」、「唔鐘意人哋遮住佢，但佢又遮住人哋影相」、「好有機心，搶鏡頭位置、話幫人其實係陰人就真」、「玩真人騷搶鏡搶到出曬面，係幾令人討厭」、「機心女…好黑人憎」、「尾二一屆全民hater→包大人」。

包大人暫時嬲嬲數字遙遙領先。（ViuTV Facebook）

不少網民覺得包大人在玩海盜船時的舉動太過火。（網上圖片）

見到大批網民批評到她一文不值，《口罩小姐》的導演隨即在Instagram為她護航，力讚對方是個「好盡心盡力且可愛嘅女孩子」：「對於隊友佢係真心付出且照顧十足嘅人，揀衫亦如是，一個人想盡力表現自己平日有做，寫真環節的剪輯呈現100%真實。」他又奉勸網民不要批評得太盡：「你有權討厭 但請不要傷害。」另外，上集被淘汰的「肚臍餅」蔡頌思亦幫對方護航：「包大人真人係一個非常非常sweet嘅女仔，成日都不求回報咁照顧其他口罩小姐，綜藝節目好多嘢係綜藝效果嚟㗎咋，大家唔使太認真啊！」

（IG：@cuckoolai）

（IG：@jocelynchoizs）

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