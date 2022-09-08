古巨基音樂企劃第2彈與MC合作　逆天童顏歸功老婆幫他保養皮膚

歌手古巨基的音樂企劃「I Really Love To Sing」第2炮與張天賦（MC）合作，前日（6日）在網上發布了合唱歌《自我安慰》，晚上古巨基與MC開直播講解二人合作契機及歌曲的內容，二人聯合直播時吸引到7千多人觀看。

聯合直播時吸引到7千多人觀看

古巨基的音樂企劃「I Really Love To Sing」第2炮與張天賦（MC）合作 (ig@leoku)

MC在直播中指自己從小已經聽古巨基的歌曲長大，沒有想過有機會會合作，覺得很不可思議。MC對於古巨基多年後仍然能保持年輕感到驚訝，立即向古巨基請教如何保養，MC立即說：「睇返《飄流教室》個MV，直至《自我安慰》個MV，個樣係冇變過㗎，其實你有冇一啲保養嘅技巧？」古巨基指MC還年青，未需要什麼保養技巧，古巨基立即笑言：「我知啦！有一個保養技巧呀，就係娶一個會幫你保養嘅老婆呀！」MC聽過立即大笑起來。

MC在直播中指自己從小已經聽古巨基的歌曲長大。（影片截圖）

古巨基表示平時都是古太在幫助他處理這些事情，家中保養品會放在桌上，如果自己洗了臉，古太就會把保養品塗在他臉上。古巨基再次說自己不懂得保養，所以一定要找個會保養的老婆，相信古太聽到一定會十分開心。

古巨基表示平時都是古太在幫助他處理這些事情 (ig@leoku)

然後古巨基又說到早前MC在演唱會上宣布將會舉辦舉行，所以向MC追問下去，MC回應：「係啊！日子就未確實公布。但係會喺一個都幾大嘅地方，會係我嘅個人演唱會，或者到時有你做嘉賓都唔定㗎。哈哈，我唔講得住呀，大家期待吓啦！」而在直播中古巨基不停的讚MC唱功好，很榮幸有他參與這個計劃，古巨基亦表示曾經看過MC出道前的busking片，MC就好像自帶著計劃的名字「I Really Love To Sing」，所以就邀請到他加入這個計劃。