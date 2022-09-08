鄧麗君逝世27年「翻生」開騷一票難求　台灣驚現搶飛人龍打曬蛇餅

鄧麗君逝世27年，讓許多歌迷十分惋惜，鄧麗君出生在雲林縣褒忠鄉，縣府文觀處團隊籌辦「鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會」，利用科技來投影這位天后的身影，重現「跨時空對唱」經典，且開放免費索票，讓許多鄧麗君的粉絲開心至極，在索票第一日就全數領光，後來應在地鄉親要求，特別在隔天限定加場，日前開放索票，排隊人潮可以繞建築物好幾圈，還有民眾上班請假出來排隊，可見天后的魅力和風采，至今受許多歌迷所思念。



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這次演唱會在雲林縣立體育館舉行，本來只有一天，開放400到500人索票，每人可以免費拿兩張，全數領光，有很多民眾沒有拿到，向相關單位反映，因此，隔日再加場，開放600人索票，同樣每人可以領取兩張，從下午1點30分開始，人潮持續湧入，幾乎可以繞建築物好幾圈，場面十分驚人，經過的民眾還以為在排美食，結果是在排演唱會。

鄧麗君浮空投影音樂會將於9月9日盛大開演，音樂會卡士邀請台灣藝人許富凱、徐佳瑩、炎亞綸、王若琳、告五人等，和鄧麗君進行「跨時空合唱」，重現20多首經典歌曲，日前記者會邀請金曲歌王許富凱到場，他表示，將與鄧麗君合唱〈愛人〉，也會獨自唱〈償還〉、〈苦海女神龍〉、〈難忘的初戀情人〉等，希望透過歌聲向偶像致敬。

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