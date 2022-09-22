東張西望｜中產女墮網上求職騙局　7小時被騙光120萬積蓄

今日（22日）的《東張西望》講到一名女士在網上求職，結果誤墮求職騙局，網上刷單導致被騙光15年積蓄。

網上刷單導致被騙光15年的積蓄。(節目截圖)

求職人士Amy早前收到獵頭公司的訊息，指可以簡單於網上操作即可賺取金錢，騙徒Moon找到Amy問是否有興趣做Search Engine Optimization（SEO），其實只是「搶單賺佣」，指每日做三組及每組45件商品才可以取得佣金。Moon見Amy有興趣便借帳號予她試玩，試玩過後Amy見真的有錢進帳，之後便開始墮入陷阱。後來Amy見帳號出現負數，便向Moon查詢，Moon指存錢填上負數便可，完成任務後便可取回全數，當Amy存錢後見真的賺取了400元多，便用了2500元自己開了一個戶口來賺錢。

求職人士Amy早前收到獵頭公司的信息 (節目截圖)

其後Amy便沉迷在帳號，不停存錢進入，一見出現負數便轉帳，短短3小時已經轉帳達40萬元。之後繼續在網上不停的按，又出現了30多萬的負數，Amy說：「好似上咗癮咁，好驚，真係唔認得自己！」轉帳無數次後，Amy以為自己終於完成任務，怎知道已經墮入無底深潭，發現出現60多萬負數，Amy心感不妙。Amy未計這60多萬負數，7小時內原來已經轉帳120萬，Amy尋找Moon協助，Amy指Moon口音不是香港人，有點東南亞口音，Amy翻查該公司登記地址後發現地址是假的，因為環球貿易廣場（ICC）沒有14樓。

7小時內原來已經轉帳120萬 (節目截圖)

Amy指Moon騙去120萬後並沒有即時消失，而是繼續與Amy聯絡，叫Amy再次把負數的60萬填上便可成功取回180萬。《東張西望》聯合Amy向Moon及該公司另一名騙徒Michael分別稱已經籌到30萬元，Moon說：「你可以先轉帳，延長任務時間。」而Michael則向Amy說：「其他部門建議你入咗30萬先，再幫你延長任務時間。」當Amy向Michael要求到公司見面時，Michael一口拒絕，指該地址只用作做Office，而其實ICC是沒有14樓的，而Amy亦知道就算報警能取回款項機會甚低。

Amy指Moon騙去120萬後並沒有即時消失 (節目截圖)

《東張西望》主持向Michael查詢，最初接電話時態度很好，但當主持向Michael表明身份後，Michael立即掛上電話，之後再次撥號已經沒有回應。