被懷疑出軌公開向裕美道歉　林作許下13個承諾：再做錯賠償1000萬

林作與裕美自2020年公開戀情後，便經常高調放閃，但昨晚（22日），林作突然在社交平台貼出二人合照，並公開向女友道歉。他寫着：「本人鄭重向裕美道歉，本人最近因工作過度忙碌而忽略了你，令你覺得你不在我的第一位，甚至懷疑本人與他人有染。本人承認，認為女人有點煩，目前覺得一個都嫌多。但我只有你一個，現在是，以後也是。我承諾，每晚最後一小時都是只和你在一起，注意力都在你身上。」



林作與裕美自2020年公開戀情後，便經常高調放閃。（IG圖片）

今日（23/9），林作再上載與裕美吃飯的照片，更向對方許下13個承諾，揚言如果再做錯，便會賠償1000萬：「1. 講咗嘅嘢要做、2. 唔可以出爾反爾、3. 吵架不駁嘴、4. 講完要算數、5. 要擺你在第一位、6. 要尊重你、7. 唔好大你、8. 要一條team、9. 對你的態度不能和對別人態度一樣，要特別好，老婆般、10. 要多考慮對方感受、11. 要細心、12. 不能串/潤你，淨係可以串其他人、13. 要多想起你，希望得到全港人見證。我再做錯，賠償1000萬。」近年，林作因忙於發展其保險事業，導致欠缺時間陪女友，今次公開向裕美道歉兼許下諾言，不少網民笑言是另類放閃：「又下巴輕輕，不過裕美應該好甜」、「情趣呀，respect」。

林作突然在社交平台貼出二人合照，並公開向女友道歉。（IG圖片）

林作再上載與裕美吃飯的照片，更向對方許下13個承諾，揚言如果再做錯，便會賠償1000萬。（IG圖片）

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