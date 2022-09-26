陳思圻及張明偉領14位少女迎戰港姐決賽　互選最討厭的人竟是她？

由開電視舉辦的《Summer Girls 2022》於昨日（25日）正式播出，硬撼無綫的《2022香港小姐競選決賽》，14位Summer Girls在陳思圻及張明偉的帶領下玩多個遊戲，選出五名最強成員。

14位Summer Girls (《Summer Girls 2022》截圖)

點撃睇14位Summer Girls：

+ 9

第一個比賽分3組進行，要在兩個遊戲中收集最多水的組別勝出，第一回合Summer Girls需要運送有水的氣球來鬥多水；第二回合是各Summer Girls需要用身體浸濕衣服，然後搾出衣服的水鬥多。第二個比賽就分成Chraming Babe Team和Vicky Team來進行，經過兩經連番濕身激鬥，Summer Girls騎著烏龜拾公仔及在大型充氣設施上跑，鬥得難分難解，由天光鬥到天黑，結果2組都分不出勝負「打和」完場。

第一個比賽分3組進行 (《Summer Girls 2022》截圖)

第三個比賽就由室外移師至室內，一眾的Summer Girls在室內打羽毛球，經過兩個回合的戰鬥後，結果又是打和，要多加一個回合作決勝負。Summer Girls原來除了水上遊戲在行外，連在室內的運動都很可以，Summer Girls的運動細胞都十分強，雖然這個比賽最終由Chraming Babe Team勝出，但Vicky Team沒有因此而氣餒，在之後的瑜珈比賽中加緊努力，以時間上勝出比賽，2組實力可謂旗「股」相當。

一眾的Summer Girls在室內打羽毛球 (《Summer Girls 2022》截圖)

經過多個遊戲後便宣布淘汰名單，節目組經網上Like數及傳媒投票選出8位Summer Girls直入10強，分別有：黃亦禧（小影）、張嘉欣（Yanni）、伍倩彤（Gillian）、陳思穎（Michelle）、張可盈（Bonnie）、譚泳銚（Annabelle）、李雯（Milky）及鍾曦南（南南）。而餘下的6人需通過遊戲來爭取最後2 個席位，最後由張育玲（Kathy）及葉俙賢（Amber）成功得到最後2 個席位，其餘4人需被淘汰，馮靖茵（Baby梓）因為落敗更即時爆喊。

餘下的6人需通過遊戲來爭取最後2 個席位 (《Summer Girls 2022》截圖)

之後節目便播出狼人殺環節，要Summer Girls互爆，更要她們選出最令人討厭的人，最後由Amber被選出成為最討厭的人，有Summer Girls指她因為玩遊戲會使用「茅招」而成為眾矢之的。節目最後由9名Summer Girls與兩位主持共進晚餐，同時亦考驗她們的口才，主持會向Summer Girls派發問題，而小影被安排做記者問問題，小影立即向Yanni問關於賣相的事，瞬間令Yanni「嬲爆」，但Yanni亦表示老公很保護他，間接向Summer Girls放閃。9位Summer Girls經過一輪唇槍舌劍後，由陳思圻及張明偉選出黃亦禧（小影）、張嘉欣（Yanni）、陳思穎（Michelle）、李雯（Milky）及張可盈（Bonnie）成為最強人氣王。

狼人殺環節要Summer Girls互爆 (《Summer Girls 2022》截圖)

有網民在節目完後表示這麼快就完結了，連14位Summer Girls都還未認得，而且最後的一部分也不明白在做什麼：「都唔知睇咗啲乜！」，也有網民認為應該要有下一集，才能令整個比賽更完整。

網民唔明最後個part (《Summer Girls 2022》截圖)

點撃睇《Summer Girls 2022》精彩的遊戲部分：