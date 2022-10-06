袁詠儀唯一影迷會維持24年突宣布關閉　網友：補辦婚禮太多了？

張智霖（Chilam）與袁詠儀近年通過參加內地綜藝節目人氣急升，兩人的愛情更成為一段佳話，令人艷羨。然而，隨著上星期男方在《披荊斬棘2》中為女方補辦婚禮，導致口碑大跌，遭網友狠批自私、勝之不武等，負評不斷，似乎也波及到太太袁詠儀。



張智霖在舞台上「補辦」婚禮惹負評。（微博@披荊斬棘）

今日（6日）凌晨12點，袁詠儀唯一影迷會「永遠心儀」宣布關閉，超話粉絲大咖寫道：「本來下個星期的15日是永遠心儀二十四週年的日子，但如今終究沒有這個緣分能一起走下去，就讓我們江湖再見，山水有相逢。」

對於這一消息，不少網友都大感震驚同可惜：「24年，好長情，都相當於一個人從出生到大學畢業了」，而關站原因，網友也眾說紛紜。一方面，有網友爆料袁詠儀對待粉絲態度雙標：「她跟張智霖的大粉走得比跟自己的大粉還近。兩邊粉絲撕逼，她還跑去教訓自己的粉絲，說愛她就不要傷害她的家人；反正就是講靚靚戀愛腦，不顧自己的粉絲，想讓自己粉絲去粉自己親親老公啦，很嬌妻的感覺，粉絲很傷心之類的」；另一方面，有網友認為是在節目中再度藉「補辦婚禮」過橋所致：「補辦婚禮太多了」；再者，也有網友猜測近年袁詠儀的重心已不在演戲上面，所以影迷會自然就會關閉等。