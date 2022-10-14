朱茵11歲陳年舊相出土「靚樣迷倒全網民」證實女神由細靚到大

50歲朱茵從影多年，是許多人心中的女神，更以《西遊記》的「紫霞仙子」穩坐女神地位，她的凍齡美貌更被外界關注。朱茵是天然美的女神，從小美到大，Facebook Page《加藤軍台灣粉絲團 2.0》於本月12號上傳她小時候的照片，幽默寫下：「以防你還沒見過11歲時的朱茵，上小學六年級時的照片。」震撼全網。



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在這張照片裡，只見當時才11歲的朱茵，留著過肩長髮、妹妹頭瀏海，搭配瓜子臉、杏眼、高挺的鼻子與櫻桃小嘴，非常美麗，該張照片迄今已經累積9.2萬讚，就連台灣女星姚蜜特來朝聖，貼出自己與朱茵的合照，「此生無憾，見過下凡的紫霞本仙子」，其餘網友則讚嘆：「比現在那一些不知所謂的『女神』還要像女神」、「以前的女星每個都是從天上下凡來的吧」、「心目中永遠的黃蓉」、「小學巧克力收到會得糖尿病」、「這氣質真的破表」。

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