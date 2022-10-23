許志安重返TVB見返舊朋友感開心　出新歌獲鄭秀文支持

許志安今晚（22/10）為《星光熠熠耀保良》擔任嘉賓，多年後再於無綫（TVB）出現，自然地成為了傳媒的焦點。他接受《香港01》訪問時，表示為再見到一些朋友而感到開心。他說：「大家關心有冇做運動呀，以前談天說地變咗而家會講養生。」他表示，現時每天都會做運動，只是地點會經常改變，所以才較少被影到。



他續說：「好天就會跑啲運動場，有時行吓山，如果落雨就要喺室內健身。如果跑開步大家一齊跑就最好，我試過跑跑吓見到朋友，就跑多兩圈，因為開心嘅，一路傾吓偈時間好快就過，其實一啲都唔辛苦。如果大家見到我，一齊跑吓步都好。都會一齊做運動，佢（Sammi）工作忙啲。」

許志安新歌《人與人之間》。（YT截圖）

許志安最近推出新歌《人與人之間》，他就表示新歌十分意義，而且他錄音時更唱到想喊。他說：「近呢10年8年，我自己都好感恩，雖然首歌只係短短三幾鐘，但係講咗人生一個過程。我相信大家聽完，都會有幾個片段屬於自己，我錄音，聽返嘅時間都好感動，要停一停。我希望呢首歌成績會愈嚟愈好，聽嘅時候諗返一啲人生嘅片段，一啲好好嘅回憶。」逐步回復工作，許志安也表示得到Sammi的支持，不過他就表示，暫時未有重開演唱會的打算，希望累積多點新歌才睇機會而決定。