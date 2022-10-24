美麗戰場劇透｜方力申帶陳瀅見屋企人　姜大衛何依婷背後好恐怖

TVB台慶劇《美麗戰場》第十六集劇透



《美麗戰場》上集講到，2012年，剛成「影后」的家寶（陳瀅飾）接受錄影訪問，主持人問起家寶跟一言（陳山聰飾）的關係，一言大怒要終止拍攝，並命令家寶立即離場。家寶最終還是完成了訪問才離去，令一言極為憤怒及不滿。家寶忙於拍電影，竟在片場重遇不見多時的振宇（方力申飾），振宇自此常到片埸探班，唐昕（朱晨麗飾）回港得悉此事，若有所思。家寶重回茶餐廳探望老員工，又到療養院見祖母（程可為飾），及後回想起加入娛樂圈後久未放假，向一言提出卻被狠狠拒絕，還被安排更多拍攝工作……

陳瀅已經做咗影后。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，家寶趕到醫院看望祖母，家寶對振宇無微不至的體貼大為感動。振宇被父親龐國棟責怪鬧出緋聞，未有理會唐昕感受，振宇反指對家寶是認真。一言不滿家寶發展地下情，警告她別將振宇的追求當成認真。家寶為答謝振宇的幫忙，主動邀約振宇吃晚飯。振宇向家寶道出自小與國棟（姜大衛飾）種下的一根刺。

方力申帶陳瀅見屋企人。

集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「呢集會殺入直路，幾條線一齊行，方力申會帶陳瀅見屋企人，之前介紹龐氏嘅人會開始發揮功用，會講姜大衛同方力申之間嘅誤會。另外會陳山聰同陳瀅之間會白熱化，會解釋陳山聰點解會咁燥狂。」

兩父子到底有咩誤會？

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