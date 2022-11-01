下流上車族劇透｜江美儀只穿內衣疑偷食袁文傑　林敏驄有驚人舉動

TVB台慶劇《下流上車族》第十二集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十一集）講到，志明（林敏驄飾）、雯慧（江美儀飾）在眾人面前假分居，以博取毓霞（鮑起靜飾）同情。雯慧的表妹鍾晞嵐（朱凱婷飾）突然返港，更來到雯慧舊居。雯慧只好硬着頭皮闖進友善（袁文傑飾）家，碰巧友善正在洗澡……晞嵐離去後，友善無故向雯慧獻殷勤。雯慧心如鹿撞，及後接到友善來電解釋，才驚悉友善的心儀對象竟是芊芊（郭柏妍飾）。志明積極與毓霞拉近關係，細孝（鄧智堅飾）一家與志明合謀設局打麻將出千，怎料毓霞牌技高超，早已識破眾人詭計，以一敵三贏盡全場。是夜，毓霞向志明傾訴心底話，兩人關係更進一步。

原來鮑起靜係麻雀高手。（《下流上車族》劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

下流上車族｜TVB力谷郭栢妍羅毓儀 盤點96後新小花有人做緊女主

下流上車族｜江美儀眼濕濕慈母晒神級演技 幫郭柏妍打通淚穴

下流上車族｜林敏驄口震式爆喊晒演技 分半鐘引爆網友淚水

下流上車族｜江美儀睇好林敏聰攞視帝：佢同曾志偉咁好朋友

TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十二集）講到，蔓蔓（羅毓儀飾）替志明分憂，並在超市當兼職。蔓蔓看不過眼眾同事取笑志明，獨個兒搬運重貨，要為父親爭一口氣，志明感激女兒所做一切。毓霞、志明、蔓蔓結伴到公園散步，毓霞思念次郎情切，錯認途人的狗狗為失散愛犬；蔓蔓心軟，勸志明收手，別再欺騙毓霞的親情。毓霞突然失蹤，志明出於內疚四出尋找，及後特地趕回家和雯慧二人世界，卻偷聽到她與晞嵐的對話……志明在超市遇見晞嵐，從她口中驚悉雯慧與友善曾共處一室，他作出驚人舉動，竟然往找友善理論……

鮑起靜思念次郎情切，錯認途人的狗狗為失散愛犬。（《下流上車族》截圖）

點擊下圖睇最新一集《下流上車族》精彩畫面：