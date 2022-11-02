下流上車族劇透｜江美儀似賣囡　袁文傑郭柏妍玩父女戀

TVB台慶劇《下流上車族》第十三集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十二集）講到，蔓蔓（羅毓儀飾）替志明（林敏驄飾）分憂，並在超市當兼職。蔓蔓看不過眼眾同事取笑志明，獨個兒搬運重貨，要為父親爭一口氣，志明感激女兒所做一切。毓霞（鮑起靜飾）、志明、蔓蔓結伴到公園散步，毓霞思念次郎情切，錯認途人的狗狗為失散愛犬；蔓蔓心軟，勸志明收手，別再欺騙毓霞的親情。毓霞突然失蹤，志明出於內疚四出尋找，及後特地趕回家和雯慧（江美儀飾）二人世界，卻偷聽到她與晞嵐（朱凱婷飾）的對話……志明在超市遇見晞嵐，從她口中驚悉雯慧與友善曾共處一室，他作出驚人舉動，竟然往找友善（袁文傑飾）理論……

鮑起靜思念次郎情切，錯認途人的狗狗為失散愛犬。（《下流上車族》截圖）

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TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十三集）講到，志明護女心切，當眾在超市與友善大打出手。雯慧向友善求情，志明反將怒氣發洩於雯慧身上。高榮（丁子朗飾）物色新租盤，即和芊芊（郭柏妍飾）做同屋主。友善相約芊芊睇樓，藉以來個二人約會。高榮前女友突然出現，芊芊有感她來者不善，強替高榮出頭，高榮毫不領情，芊芊識趣懶理。失業的志明面試碰壁，細孝（鄧智堅飾）提議與他接手朋友的清潔公司。志明為陪伴毓霞看專科而差點錯失應徵機會，怎料志明在超市怒打友善的短片已在網上瘋傳，難以於同行立足，大感氣餒……

林敏驄怒打袁文傑。（《下流上車族》截圖）

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