下流上車族劇透｜袁文傑為追到郭柏妍　出動呢招無人可以抗拒

TVB台慶劇《下流上車族》第十四集劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十三集）講到，志明（林敏驄飾）護女心切，當眾在超市與友善（袁文傑飾）大打出手。雯慧（江美儀飾）向友善求情，志明反將怒氣發洩於雯慧身上。高榮（丁子朗飾）物色新租盤，即和芊芊（郭柏妍飾）做同屋主。友善相約芊芊睇樓，藉以來個二人約會。高榮前女友突然出現，芊芊有感她來者不善，強替高榮出頭，高榮毫不領情，芊芊識趣懶理。失業的志明面試碰壁，細孝（鄧智堅飾）提議與他接手朋友的清潔公司。志明為陪伴毓霞（鮑起靜飾）看專科而差點錯失應徵機會，怎料志明在超市怒打友善的短片已在網上瘋傳，難以於同行立足，大感氣餒……

林敏驄怒打袁文傑。（《下流上車族》截圖）

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TVB台慶劇《下流上車族》最新一集（十四集）講到，高榮、芊芊假扮情侶以刺激前度女友，二人朝夕相對，高榮漸對芊芊生愛。友善明言會無條件在新物業加上芊芊名字，高榮自愧不如。芊芊、蔓蔓（羅毓儀飾）想盡辦法要令志明、雯慧破冰。另一方面，細孝私下接手了清潔公司，再次負債累累，志明不惜與雯慧關係越鬧越僵，也要不顧一切為兄弟還債。高榮屢受前度纏擾，芊芊萌生醋意，特地利用友善在她面前炫耀。志明替細孝還清債務，更入股清潔公司，兩兄弟一起創業，細孝感動不已……

細孝私下接手了清潔公司，再次負債累累。（《下流上車族》截圖）

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