我們的滾燙人生2|吳卓羲真人騷被指抄襲　沙漠搭郵局收逾10倍郵費

吳卓羲（Ron）、任賢齊、張震嶽等擔任嘉賓的真人騷《我們的滾燙人生2·騎行季》播出兩星期話題不斷，第一站穿越沙漠戈壁，一睹大自然的鬼斧神工，品嘗西北美食。



六人馳騁沙漠。（微博@Ron吳卓羲）

原本大家對節目讚賞有加，六人一起笑料不斷，同時也看到哥哥們之間的兄弟情，然而，在第二集播出後，卻引發爭議。事緣當中有一個環節是讓哥哥們為心念之人寫明信片，由沙漠寄出，意義非凡又溫馨，不料竟被指抄襲。一個名為「沙漠郵局」的微博在6日發長文控訴節目組：「在沙漠郵局工作人員明確不可以將郵局移動的前提下，節目組卻利用『孤獨郵局』概念私自搭建郵局，沙漠郵局是郵政系列主題郵局之一，全中國只有一個，節目組這種混淆視聽，偷換概念的做法給沙漠郵局用戶和品牌形象造成了很大的困擾。」並公開了雙方溝通的時間線及過程，當中表明已明確拒絕節目組私自於別處搭建沙漠郵局後，導演回覆指「已經在想其他方案」，「沙漠郵局」也沒有再關注，直到今集播出才得悉對方在沙漠臨時搭建孤獨郵局，並斥節目組「隨意剽竊別人創意」。

+ 2

據悉，沙漠郵局早於今年5、6月在小紅書宣傳「孤獨郵局」理念，並聯同音樂品台酷狗音樂打造「沙漠之聲」音樂企劃，得到很多人互動，而節目組未經同意多次運用「孤獨郵局」、「沙漠深處」、「沙漠來信」等概念，且將4.2元的郵費提升了逾10倍，改作50元，對沙漠郵局的忠實用戶和品牌形象造成了極大的困擾。目前節目組尚未有任何回應。