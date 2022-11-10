吳紫韻為籌慈款赤腳行38公里路雙腳腫到豬蹄：痛到喊咗出嚟

《赤腳慈行2022》慈善 籌款活動，周一（7/11）正式啟動。今年將由6位女藝員余曉彤(Hidy)、吳紫韻(Purple)、李亦喬(Monnie)、許芯悅(Katie)、王虹茵(Sharlene)、李芷晴(Stephanie)，於連續6日赤腳徒步行遍港、九、新界，全程約220公里。

沿途有朋友現身支持為Purple打氣。

日前Purple就接力第二棒，早上8點由西沙路出發，赤腳步行38公里，幾經身辛苦至晚上10半，最終抵達沙頭角終點站完成任務。經歷完13個半鐘頭赤腳步行創舉之後，Purple除發現雙腳腳底有損傷之外，兩雙腳掌行到腫到豬蹄，令她苦不堪言：「其實初頭行嘅時候都覺得冇乜，唔同嘅分段都有朋友現身支持我幫我打氣，當時仲一鼓作氣。當行到二十幾公里近新娘潭路嘅時候，見到前面有條大斜路，自己都忍唔住喊，係因為自己開始體力透支，一雙腳同手已不斷抽筋，加上對腳好痛，怕自己捱唔住，所以喊咗出嚟。」

吳紫韻為籌慈款赤腳行38公里路雙腳腫到豬蹄。

Purple續說：「當我去到最後一段3.5公里路嘅時候，我成個人都癲咗，我係唔理隻腳有幾痛係咁狂奔，啲人直頭形容我係喪失理智不停咁衝，就好似著咗鞋咁跑，當衝過終點之後，我成個人係放軟坐咗係喺地上。跟住幾晚我隻腳痛到我冇覺好瞓，係掂一掂到痛嗰隻。」

Purple為慈善籌款赤腳步行38公里路。

Purple幾經辛苦終到達沙頭角目的地。

Purple忍唔住喊咗出嚟。

Purple行到腳抽筋。