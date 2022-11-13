ERROR自爆96小時｜四子上遊艇玩四日三夜　193真誠對話流下男兒淚

由ERROR四位成員肥仔（梁業）、Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）主持的ViuTV新綜藝節目《ERROR自爆96小時》將於今晚（13日）晚上八點半隆重首播，作為以瘋狂作為賣點的「宇宙天團」，四子早就在各大綜藝節目中作出過不少大膽嘗試，不過為了讓出道四年歷盡風吹雨打、身心俱疲的四子重整步伐尋找突破，獲節目安排入住遊艇4日3夜休假，記錄他們放下偶像身份展示日常生活中的平凡，展開互相治癒的旅程。



ERROR展開4日3夜海上之旅。

今晚播出的第一集記錄ERROR海上之旅的第一天，四子登上遊艇安頓後，隨即進行各種水上活動，不但寫意地攤在浮床上曬太陽，又於海中暢泳兼玩直立板。身為隊長的肥仔，在一輪玩樂後擔起煮晚餐的重任，烹調四碟拿手小菜給三位兄弟品嘗，平日總是吵吵鬧鬧的他們更在此時展開了最真誠的對話，毫無保留地盡訴心中情。ERROR談到幾年間彼此心態上的轉變時，193更真情流露即場流下男兒淚，他表示曾經有粉絲告訴他，因視他為偶像而被同學嘲笑，令193慨歎希望自己可以做得更好、變得更有實力而成為一個讓粉絲感到自豪的人。保錡亦坦言出道後曾經感到迷失，但今年有機會出歌，像是為他「補血」一樣，重燃他努力當藝人的那團火。

ERROR展開最真誠的對話，盡訴心中情。

193真情流露流下男兒淚。

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