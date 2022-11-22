61歲葉蒨文讚黃霑係天才　半夜致電叫醒錄歌：我半睡半醒還穿睡衣

61歲華語樂壇天后級歌手葉蒨文（Sally）在台灣出世，4歲隨家人移民到加拿大，操流利英語，到香港發展歌手事業時完全不懂廣東話，須在中文歌詞旁記下英文拼音。而葉蒨文父親是大學教授，英文流暢之餘也學識淵博，葉蒨文在父母的培養下英文自然不在話下。

林子祥葉蒨文。（微博@葉蒨文）

日前葉蒨文接受內地《中國日報》訪問，期間她大曬流利英語，憶述80年代樂壇風光。葉蒨文指當年的歌手全都會背下歌詞，不會依賴歌詞機。此外，她又提到仍會聽50至70年代的歌，尤其欣賞美國組合Eagles的經典歌曲《Hotel California》和葉德嫻的《我要》，直至80歲她都會記得這些歌，她說：「或者因為你爸爸喜歡這些歌，他曾播給你聽，你聽了很多年後，你又會給你小孩聽。」

葉蒨文近日在訪問中大曬流利英語。（《中國日報》訪問截圖）

葉蒨文指當年歌手彼此之間都很熟悉，她與「四大才子」金庸、倪匡、黃霑和蔡瀾，「四大天王」郭富城、劉德華、黎明、張學友都熟稔，她尤其稱讚黃霑「大才子，聰明過人」，且才華橫溢又拼搏。充滿熱誠。

「鬼才」黃霑 。（TVB截圖）

葉蒨文憶述當年黃霑會半夜叫醒叫她錄歌：「他把自己灌醉了還在工作，或是邊落淚邊寫點甚麼。他以前常常大半夜打電話叫醒我，要我試唱一段他剛寫好的歌，搞得我很抓狂，他會再半夜打給我，叫醒我，問我可以來一趟錄音棚嗎？讓我唱這一段、那一段，我當時還半睡半醒，還穿住睡衣。」

葉蒨文演唱《愛是永恆》。(節目截圖)

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