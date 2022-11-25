吳亦凡去年舉辦選妃酒局迷姦未成年少女　一文睇清事件來龍去脈

去年內地女大學生都美竹，大爆吳亦凡在酒局揀女，而且偏愛未成年少女，之後吳亦凡一方聲稱被勒索，由吳母報警求助，但事情峰迴路轉，吳亦凡被揭發曾迷姦未成年少女，經審訊後罪成，今日(25日)被判處有期徒刑11年6個月，而聚眾淫亂罪判處1年10個月，最終合共判處有期徒刑13年，並驅逐出境，是歷來風化案被判刑期最重的藝人。



當事人都美竹。（微博@都美竹）

32歲內地男星吳亦凡（Kris）近年不斷被爆約會女大學生，由2019年的秦牛正威，到5月尾被影到包場同女生看電影，其後6月初又出現多位女生指同吳亦凡又關係，當中一位名叫「都美竹」的18歲女生更因吳亦凡患上抑鬱症，當時她本人在微博回應：「關於吳先生的事情大家都有自己的判斷。至於任何後續我會根據情況選擇是否發出。」

點擊下圖回顧都美竹事件：

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去年都美竹在微博發長文，表示幾個月前被診斷出抑鬱症同焦躁症，之後她的閨蜜在微博發聲，曝光吳亦凡的聊天記錄後，隨即又遭到網暴，甚至有粉絲進行言語上的死亡威脅，令她很害怕，隨即在文中曝光了吳亦凡令人髮指的行為，並曬出聊天記錄、診斷書等。

主要有三個重點：

第一，對女生的要求都是00後和在高考中的未成年女生；

第二，吳亦凡以同樣的方式（MV選女主角、工作室簽約新人）邀請女生們玩酒桌遊戲、灌酒……然後嘴上說著各種甜言蜜語：我會對你負責、我想好好和你在一起啊……

第三，不同的城市又不同的女生過夜；

第四，把很多女生的照片放到酒局上，像商品一樣被挑選；

都美竹全文。（微博截圖）

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其後，吳亦凡工作室即刻發布「律師聲明」，指都美竹發布的言論、微博私信截圖、微信聊天記錄等不屬實，涉嫌侵犯吳亦凡名譽權，並已完成涉嫌侵權言論的取證工作。吳亦凡方已委託律師提告，並將立即訴訟、報案。

吳亦凡方提高都美竹，指其侵犯名譽權，可能涉嫌誹謗。（微博@北京星權律師事務所）

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吳亦凡被爆約女生細節。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

眼見自己被吳亦凡粉絲誤解，都美竹也決定硬氣到底，之後再度發文，表示準備報案，向警方提供所有材料，並且會有遭遇同樣經歷的受害者帶著證據一起配合警方調查。最終吳亦凡因為母親報警聲稱被勒索，在內地警方查證下，揭發吳亦凡確是有舉辦「選妃酒局」，而且迷案未成年少女，現時要飽受13年牢獄之災，前途盡毀，只能說句「早知結果，何必當初」。

都美竹今日再度發文。（微博圖片）

點擊下圖睇曾爆出/坐實同吳亦凡有關係的女生：