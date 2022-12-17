劉愷威孖女友李曉峰IG甜蜜放閃　改情侶名連介紹都相呼應

劉愷威自從2018年同楊冪離婚後一直未有新的感情動向，直到最近被網友偶遇他與內地演員李曉峰手拖手漫步，戀情才浮上水面，雖然雙方尚未官宣，但劉愷威已透過媒體訪問認愛，坦承性格很夾，相處舒服，日前更在IG隔空放閃，引起熱議。



兩人愛得甜蜜。（VCG）

向來低調的劉愷威在微博甚少分享動態，今次特別建立IG小號，還與李曉峰用情侶名，記錄愛情點滴，就連介紹都互相呼應，一個叫「櫻桃糯米小格子」，一個叫「櫻桃糯米小丸子」；女方的簡介寫著「起風了」，男方的簡介就回應「快收衣服」。除此之外，兩人在各自的貼文中也暗藏「戀愛氣息」，好似萬聖節的南瓜燈，同款銀杏樹、楓樹，以及冬至在寺廟的照片，李曉峰曬疑似劉愷威的玻璃倒影，大讚：「那個人肢體不錯」；而劉愷威po出日前打邊爐的照片，自嘲「沒見過用勺子喝珍珠奶茶#太做作」，李曉峰也留言道：「也是有點兒太優雅」，無處不在散發粉紅氣泡，愛得相當甜蜜。

+ 2

然而，原本是值得祝福的戀情，卻引起大批網友質疑李曉峰抽水楊冪。首先，楊冪粉絲團叫「蜜蜂」，而李曉峰的粉絲團叫「蜂蜜」，非常巧合，不過其實在2013年這個就已有「蜂蜜」的存在，只是最近因戀情被放大了；其次，李曉峰曾曬出一段糖炒栗子的故事，但配樂是楊冪的《愛的供養》，因此被網友大罵「想紅想瘋了」，但也有指當時兩人尚未拍拖，只是誤會；再者，兩人的IG名包含了劉愷威同楊冪女兒的暱稱「小糯米」，再度令網友反感，紛紛留言道：「糯米：別帶上我」、「怎麼好意思用糯米做名字」，也有網友認為：「就是情侶的簡單日常互動怎麼了」等。

+ 1

點擊睇楊冪靚相：